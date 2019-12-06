Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Dünya Kadın Hakları Günü etkinliği
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Jandarmadan Dünya Kadın Hakları Günü etkinliği

6 saat önce

Bayburt'ta jandarma tarafından Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında ziyaretler yapılarak broşür dağıtıldı.

Jandarmadan Dünya Kadın Hakları Günü etkinliği, System.String[]

Bayburt'ta jandarma tarafından Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında ziyaretler yapılarak broşür dağıtıldı.


Bayburt İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın jandarma personelleri, kadın sorunlarının gündeme getirilmesi, bu konuda bir farkındalık oluşturulması ve çözümler bulunması yolunda önemli bir gün olan Dünya Kadın Hakları günü dolayısıyla, Halk Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti. Kurs gören kadınlara, günün anlam ve önemine dair bilgilendirme yapan jandarma personeli, "Çalışma hayatında şikayet ve başvuru mekanizmaları, şiddete karşı birey olarak alabilecekleri hizmetler" içerikli broşürleri dağıttı. - BAYBURT

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Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:51 Kaynak: İHA
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