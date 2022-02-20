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Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika

Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

20.02.2022 14:25
Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirilerek, sürücülerde 'yakalanma' duygusunu sürekli ve üst düzeyde tutabilmek amacıyla jandarma sorumluluk bölgesindeki karayollarında trafik denetimi yapıldığı bildirildi. Gözne, Aslanköy ve Fındıkpınarı yolu üzerinde helikopter desteğinde gerçekleştirilen denetimlere 6 Jandarma Trafik Timi ve 3 Asayiş Timi'nin katıldığı belirtilen açıklamada, 195 aracın kontrol edildiği, trafik kural ihlali yapan 8 araç sürücüsüne toplam 2 bin 30 lira idari para cezası uygulandığı ifade edildi. Denetimlerin aralıksız devam edeceği kaydedildi. - MERSİN

Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika


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