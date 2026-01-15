Jandarmadan İmamoğlu Davası Açıklaması

(ANKARA)- Jandarma Genel Komutanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Silivri'de CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasının duruşması görülürken jandarmayla tartışma yaşayan kişileri kınadığını duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"İstanbul 5. İdari Mahkemesince görülmekte olan "Resmi Belgede Sahtecilik" davası kapsamında, Marmara Cezaevi 4 no'lu duruşma duruşma salonunda, kanunların verdiği yetki çerçevesinde güvenliği sağlamakla görevli ve görevini hukukun çizdiği sınırlar İçerisinde büyük bir özveri ve fedakarlıkla yerine getiren Jandarma personelimize yönelik hakaret içerikli sözler sarf eden şahısları şiddetle kınıyoruz.

Konu ile ilgili başlatılan hukuki sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."