Jandarmadan kaçak alkol operasyonu - Son Dakika

Jandarmadan kaçak alkol operasyonu

30.11.2020 14:39
Jandarmadan kaçak alkol operasyonu, System.String[]

Niğde'de jandarma ekipleri 384 litre şarap, 5 litre boğma rakı, 100 gram anason ele geçirdi.

Niğde'de jandarma ekipleri 384 litre şarap, 5 litre boğma rakı, 100 gram anason ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bor İlçesi'ne bağlı Bahçeli Kasabasında 1 kişinin evinde kaçak şarap ve rakı üretip sattığı bilgisine ulaştı. Ekipler yaptıkları adreste 384 litre şarap, 5 litre boğma rakı, 100 gram anason ve 1 adet rakı yapımında kullanılan İmbik diye tabir edilen sistem ele geçirildi. Ekipler malzemelerine el koyarak 1 şüpheli hakkında inceleme başlattı. - NİĞDE

Jandarmadan kaçak alkol operasyonu
Jandarmadan kaçak alkol operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Niğde, Bor, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan kaçak alkol operasyonu - Son Dakika


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