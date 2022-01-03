JANDARMADAN KAÇAN MOTOSİKLETLİLER, SOSYAL MEDYADAN YAKALANDI - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde trafikte akrobatik hareketler yaparak jandarma uygulama noktasından kaçan 3 motosikletli, videoyu sosyal medyada yayımlayınca yakalandı. Motosikletlilere toplam 17 bin 493 lira ceza kesilip sürücü belgeleri süresiz iptal edildi.

Konaklı Mahallesi'nde plakası kapatılmış 3 motosiklet sürücüsü, Alanya İlçe Jandarma Karakolu'na bağlı ekiplerin uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Sürücülerden birinin 'tek teker' olarak tabir edilen motosikletin ön tekerini kaldırıp sürerek kaçtığı motosikletliler, jandarma devriye ekiplerinin dikkati sayesinde tespit edildi. Jandarma, motosikletler kaçtığı sırada yol kenarında A.I.'nın telefonla çekim yaptığını belirledi. Yapılan araştırmada A.I.'nın görüntüyü sosyal medyada paylaşmak için çektiği anlaşıldı. A.I.'nın ifadesi doğrultusunda, beraber hareket ettiği 3 motosiklet sürücüsü yakalandı.

Motosikletini tek tekerde süren K.E. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten, A.I. hakkında ise görevli memurun görüntüsünü sosyal medyada yayınlamak için kaydetmek suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca 3 sürücüye toplam 17 bin 493 lira para cezası uygulanıp sürücü belgeleri süresiz iptal edildi.