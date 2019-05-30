Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
17 dakika önce
Konya'nın Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında öğrencilerine trafik eğitimi verdi.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:54 Kaynak: İHA
'nın Çumra
İlçe Jandarma
Komutanlığı, Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında öğrencilerine trafik eğitimi verdi.
Çumra Hürriyet
İlköğretim Okulu öğrencileri, Jandarma Teşkilatı'nın Kuruluşunun 180'inci Yıldönümü kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Ziyarette Trafik Tim Komutanlığı tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi. Trafik kuralları bilinci aşılanan öğrencilere, trafikte bilinçli ve dikkatli davranış gösteren yayaların kazaların azalmasında önemli rol oynadığı bilgiyi de hatırlatıldı. Ziyarette bulunan öğrencilere trafik eğitimi ve vatandaşın ilk devlet kapısı jandarmaya yönelik bilgiler verilerek, çeşitli ikramlarda bulunuldu. - KONYA
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