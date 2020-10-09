Jandarmadan tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Jandarmadan tarihi eser operasyonu
09.10.2020 09:55
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 400 adet sikke ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 400 adet sikke ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesinde A.N.'nin ikametine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, yaptıkları aramada 400 adet sikke geçirdi. Yapılan incelemelerde sikkelerin Roma ve Bizans dönemine ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili A.N. gözaltına alınırken ele geçirilen malzemelerin incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ
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