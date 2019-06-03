Son Dakika Haberleri: Jandarmadan tarım işçilerinin çocuklarına bayram şekeri
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Jandarmadan tarım işçilerinin çocuklarına bayram şekeri

1 saat önce

Amasya'da köy yollarında devriye görevi yapan jandarma trafik ekipleri, karşılaştıkları tarım işçilerinin çocuklarına bayram şekeri ikram edip çeşitli hediyeler verdiler.

Jandarmadan tarım işçilerinin çocuklarına bayram şekeri, System.String[]
Amasya'da köy yollarında devriye görevi yapan jandarma trafik ekipleri, karşılaştıkları tarım işçilerinin çocuklarına bayram şekeri ikram edip çeşitli hediyeler verdiler.

Yaz döneminden memleketlerinden Amasya'ya gelen tarım işçilerinin beraberindeki çocuklarının yüzünü Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri güldürdü. Büyük Kızılca köyü civarında Ramazan Bayramı dolayısıyla devriye görevi yapan ekipler karşılaştıkları çocuklara şeker ikram edip yanlarındaki top ve diğer hediyelik eşyaları paylaştılar.

Çocuklar, jestlerinden dolayı ekiplere teşekkür ettiler. - AMASYA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:00 Kaynak: İHA
Amasya İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Amasya, Güncel
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