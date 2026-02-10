Jandarmadan Uyarı: Mola Vermeyi İhmal Etmeyin

(ANKARA) - Jandarma Genel Komutanlığı, sürücüleri uykusuzluğa karşı uyararak, "Uzun yolda düzenli olarak 2 saatte bir 15 dakika mola verin, dinlenmeden direksiyon başına geçmeyin. Unutmayın: Bir mola, hayat kurtarır" açıklamasını yaptı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından, şu açıklamada bulunuldu:

"Değerli yol kullanıcıları! Uykusuzluk; dikkat dağınıklığına, refleks kaybına ve kontrolün azalmasına neden olur. Sürüş güvenliğiniz için uzun yolda düzenli olarak 2 saatte bir 15 dakika mola verin, dinlenmeden direksiyon başına geçmeyin. Unutmayın: Bir mola, hayat kurtarır."