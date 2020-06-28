Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Samsun'da Jandarma tarafından yürütülen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da Jandarma tarafından yürütülen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

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Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Samsun İl Jandarma Komutanlığınca Vezirköprü ve Tekkeköy ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde; Samsun İli Vezirköprü İlçesi Kabalı Mahallesinde 27.06.2020 günü Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma sonucu; şüpheli 2 şahsın ev ve eklentilerinde Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden Detektör köpeği  "Ozon" ile yapılan arama neticesinde, 200 gram kubar esrar maddesi, 117 adet 9 mm çapında kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği fişeği ile yasa dışı ekim yaptıkları tespit edilen arazide 563 kök kenevir bitkisi, 10.15 kilo kurutulmaya bırakılmış kubar esrar maddesi, 2 adet çapa ve sulama malzemeleri ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alınarak, tahkikata başlanılmıştır" denildi.


Açıklamada, ikinci olayla ilgili ise "Samsun İli Tekkeköy İlçesi Hamzalı Mahallesinde 27.06.2020 günü Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma sonucu; şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden yapılan arama neticesinde, 10 gram kubar esrar maddesi, 5 gram kenevir tohumu ve 1 adet 9 mm çapında tabanca ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınarak, tahkikata başlanılmıştır" denildi. - SAMSUN

Tekkeköy, Jandarma, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 15:07 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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