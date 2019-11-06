Son Dakika Haberleri: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

6 saat önce

KARABÜK (İHA) – Karabük'ün Eskipazar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

KARABÜK (İHA) – Karabük'ün Eskipazar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ve Eskipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arslanlar Mahallesi'nde yaptıkları rutin denetimde şüphelendikleri aracı durdurdu. Ekipler D.U, H.B ve H.İ.B isimli şahısların aracında ve üzerinde yaptığı aramada 2 adet extacy, 3 adet captagon ve 27 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. - KARABÜK

Eskipazar, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 06:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trump, Suriye'deki petrol sahaları için askeri operasyonlara onay verdi
İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine operasyon! Dolaptan 3 milyon lira çıktı Dolandırıcı doktorun muayenehanesinde FETÖ elebaşı Gülen'in kitabı bulundu Çanakkale'de bir baba 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olan arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 00:51:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]