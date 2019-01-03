Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirttiği uyuşturucu maddeleri İstanbul genelinde "torbacı"lara satma hazırlığında olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirttiği uyuşturucu maddeleri İstanbul genelinde "torbacı"lara satma hazırlığında olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, şüpheli M.N'nin faaliyet gösterdiği Esenyurt bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Şüphelinin kullandığı araca, Hürriyet Mahallesi'nde müdahale edildi. Jandarma ekiplerini fark eden M.N. ile ekipler arasında kovalamaca başladı. Elindeki siyah poşeti park halindeki bir aracın altına atıp kaçmaya devam eden şüpheli M.N. kısa sürede yakalandı.

Şüphelinin attığı siyah poşette uyuşturucu madde imal etmeye yarayan madde bulundu.

Düzenlenen operasyonda 10 bin doz uyuşturucu imal edilebilecek miktarda madde ele geçirildi.
Yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirttiği uyuşturucu maddeleri İstanbul genelinde torbacılara satma hazırlığında olduğu iddia edilen şüpheli M.N, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:35 Kaynak: AA

Jandarma, Türkiye, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küçükköyspor Taraftarı Muhammed Yücel'in Öldürülmesiyle İlgili 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi İstanbul'daki Çöken Binanın Enkazından 2 Kişinin Cansız Bedeni Çıkarıldı

Makarnalık Buğday Eken Çiftçiye Müjde! Alım Garantisi Geliyor İstanbul'da Ormanda Kaybolan Genç Donmak Üzereyken Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 12:16:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]