Jandarmanın yol kontrolünde uyuşturucu ve silah ele geçirildi - Son Dakika

Isparta'da Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrollerinde, farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ve ona ait mermiler ele geçirildi. Konuyla ilgili 6 şüpheli yakalandı.



Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanı içerisinde yol kontrol ve arama çalışmaları gerçekleştirdi. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, 21 gram eroin, 2 gram esrar, 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve ona ait 11 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Ekipler, yapılan çalışmalarda M.Ç. (25), S.Ç. (21), M.Ç. (30), S.S.İ. (19), S.Ç. (32) ve E.D. (44) olmak üzere toplam 6 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.



Şüpheliler hakkında, jandarma ekiplerince gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA