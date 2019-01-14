Son Dakika Haberleri: Japonlar Yalnız Ölmekten Korkuyor

Japonlar Yalnız Ölmekten Korkuyor

1 saat önce

Japonya'da yapılan bir anket, katılımcıların yarısının yalnız ölmekten endişe duyduğunu ortaya koydu.

Japonlar Yalnız Ölmekten Korkuyor, System.String[]
Japonya'da yapılan bir anket, katılımcıların yarısının yalnız ölmekten endişe duyduğunu ortaya koydu. Japonya'daki Asahi Shimbun gazetesinin ülke çapında 3 bin kişiyle yaptığı anket, katılımcıların yarısının öldüklerinde yanlarında kimsenin olmamasından endişelendiğini ortaya çıkardı. Kasım ve Aralık aylarında gerçekleştirilen ankette, yalnız ölmekten korkanların oranı 2010 yılından bu yana yüzde 37'lik artış gösterdi. Anket sonuçlarına göre, hali hazırda yalnız yaşayanların yüzde 67'si yalnız ölmek konusundaki endişelerini dile getirirken, katılımcılara yaşlandıklarında kendilerine bakma konusunda aile üyelerine güvenip güvenmedikleri de soruldu. Katılımcıların yüzde 48'i "evet", yüzde 44'ü ise "hayır" yanıtı verdi.

AİLEYE GÜVENDE YAŞ ETKENİ Aileye güven konusunda verilen cevaplar, farklı yaş grupları arasındaki kuşak çatışmasını da yansıttı. 60'lı yaşlarındaki katılımcıların yüzde 51'i aile üyelerine güvenemeyeceğini belirtirken, 70 yaş ve üstü katılımcıların yüzde 54'ü aile üyelerine güvenebileceklerini söyledi. Anket katılımcılarına, yaşlandıklarında yalnız yaşamak zorunda kalmaları halinde, aile üyelerinin dışında kime güvenebilecekleri sorusu da yöneltildi. Toplam katılımcı sayısının yüzde 13'lük kısmı güvenecek kimsenin olmadığını söylerken, bu yanıtı verenlerin oranı kadın katılımcılarda yüzde 10, erkeklerde ise yüzde 16 olarak belirlendi. 50'li yaşlarındaki 4 erkekten birinin ise güvenecek kimsesi olmadığı ortaya çıktı. Öte yandan 'güvenilebilecekler' sıralamasında ilk sırayı yüzde 36'lık oranla yaşlı bakım hizmeti sunan işçiler aldı. 'Arkadaşlar' yüzde 26'lık güven oranı ile 2. sırayı alırken, katılımcıların yüzde 16'sı, komşularına güvendiğini söyledi.

BUNAMA ENDİŞESİ Katılımcılara kendilerine bunama tanısı konması konusunda endişelerinin olup olmadığı da soruldu. Yüzde 37'lik bir çoğunluk endişelendiğini söylerken, yüzde 44'ü ise hafif kaygı duyduğunu belirtti. Kadın katılımcılar arasında, yüzde 86'lık kısmın bunama konusunda endişelerinin olduğunu tespit eden araştırmaya göre, en çok kaygıya neden olan etken ise 'aileye yük olma' endişesi. Yalnız kalma endişesinin giderek arttığı Japonya'da hükümet, 2040 yılında tüm hanelerin yüzde 40'ının tek bir üyeden oluşacağını tahmin ediyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:56 Kaynak: İHA

Japonya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın Dizisinin Yeni Fragmanı Yayınlandı El Şakası Nedeniyle Arkadaşını Öldürdü, Cezaevi İzninde Kendini Astı

Sürekli Şiddet Gördüğünü Söyleyen Genç Kız Nişanlısını Pompalı Tüfekle Öldürdü Galatasaraylı Ozan, İtalyan Basınında Manşetleri Süslüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 11:21:35. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Japonlar Yalnız Ölmekten Korkuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]