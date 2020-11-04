Japonya Başbakanı Suga: "Yeni nükleer santraller gündemimizde yok" - Son Dakika

Japonya Başbakanı Suga: "Yeni nükleer santraller gündemimizde yok"

04.11.2020 13:26
Japonya Başbakanı Suga:

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, 2050 yılına dek sera gazı salınımını sıfıra indirmeyi hedefleyen Japonya'nın gündeminde yeni nükleer santraller olmadığını söyledi.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, 2050 yılına dek sera gazı salınımını sıfıra indirmeyi hedefleyen Japonya'nın gündeminde yeni nükleer santraller olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz ay yaptığı meclis konuşmasında ülkesinin sera gazı salınımını 2050 yılına dek sıfıra indirmeyi hedeflediğini açıklayan Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Japonya'nın enerji ihtiyacına dair yapılan spekülasyonlara yanıt verdi. Bugün Alt Meclis Bütçe Komitesi'nde Japonya Anayasal Demokrat Partisi'nin lideri Yukio Edano'nun 2011 yılında yaşanan nükleer felaketi hatırlatarak nükleer enerjiye bağımlılığı erken sonlandırma çağrısı yapması üzerine konu hakkında değerlendirmede bulunan Suga, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) içindeki farklı görüşlere rağmen Japonya'nın 2050 yılına dek "karbon nötr" olma hedefini ilan ettiğini söyledi. Hükumetin politikasında bir değişiklik olmadığını kaydeden Suga, bu bağlamda yeni nükleer santrallerin inşasının gündemde olmadığını açıkladı.

Aynı komite toplantısında konuşan Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshi Kajiyama da 2050'ye dek nükleer enerjinin bir seçenek olarak kalması için çabalarının santrallerde güvenliği artırmak ve yenilikçi teknolojiler üzerinde çalışmaya odaklanacağını belirtti.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın geçtiğimiz ay "karbon salınımsız toplum" hedefini açıklamasının ardından ülkenin enerji ihtiyacına dair spekülasyonlar yapılmış, LDP'nin Üst Meclis Genel Sekreteri ve Endüstri eski Bakanı Hiroshige Seko, küresel çevre politikası kapsamında hükümeti yeni nükleer santrallerin kurulması kararını değerlendirmeye çağırmıştı.

(Burak Ersoy/İHA)

Japonya Başbakanı Suga: Yeni nükleer santraller gündemimizde yok

Japonya, Nükleer, Karbon, Enerji, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya Başbakanı Suga: 'Yeni nükleer santraller gündemimizde yok' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Biden'ın ekibinden Trump'ın "Oy sayımını durdurun" çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Avukatlarımız hazır bekliyor ABD'de seçimler sonuçlanmadan sokaklar karıştı! Trump ve Biden destekçileri birbirlerine saldırdı Emre Belözoğlu, Burak İnce transferi için Altınordu'yla görüşmelere başladı Restore ettiği 51 yaşındaki motosikletin son halini görenler gözlerine inanamıyor Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
beIN SPORTS'ta Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi istifa etti beIN SPORTS'ta Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi istifa etti         
13:32
Depremde hayatını kaybeden Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'un nişanlısından duygu yüklü paylaşım Depremde hayatını kaybeden Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'un nişanlısından duygu yüklü paylaşım         
12:36
Türkiye'ye temsilci atamayan birçok sosyal medya devine ceza yağdı Türkiye'ye temsilci atamayan birçok sosyal medya devine ceza yağdı         
12:14
LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek         
11:41
Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz, seçimin ardından iç savaş çıkacağı iddiası üzerine soluğu markette aldı Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz, seçimin ardından iç savaş çıkacağı iddiası üzerine soluğu markette aldı         
11:31
Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş         
11:00
Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz         
10:29
'Çelik Kafes' operasyonunda şüphelilerden biri bazada yakalandı 'Çelik Kafes' operasyonunda şüphelilerden biri bazada yakalandı         
10:04
7 kişiye mezar olan Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından çıkarılan eşyaları polis koruyor 7 kişiye mezar olan Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından çıkarılan eşyaları polis koruyor         
09:37
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı         
08:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti         
08:08
Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor         
08:03
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 13:41:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya Başbakanı Suga: "Yeni nükleer santraller gündemimizde yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei