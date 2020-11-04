Japonya Başbakanı Suga: "Yeni nükleer santraller gündemimizde yok" - Son Dakika

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, 2050 yılına dek sera gazı salınımını sıfıra indirmeyi hedefleyen Japonya'nın gündeminde yeni nükleer santraller olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz ay yaptığı meclis konuşmasında ülkesinin sera gazı salınımını 2050 yılına dek sıfıra indirmeyi hedeflediğini açıklayan Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Japonya'nın enerji ihtiyacına dair yapılan spekülasyonlara yanıt verdi. Bugün Alt Meclis Bütçe Komitesi'nde Japonya Anayasal Demokrat Partisi'nin lideri Yukio Edano'nun 2011 yılında yaşanan nükleer felaketi hatırlatarak nükleer enerjiye bağımlılığı erken sonlandırma çağrısı yapması üzerine konu hakkında değerlendirmede bulunan Suga, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) içindeki farklı görüşlere rağmen Japonya'nın 2050 yılına dek "karbon nötr" olma hedefini ilan ettiğini söyledi. Hükumetin politikasında bir değişiklik olmadığını kaydeden Suga, bu bağlamda yeni nükleer santrallerin inşasının gündemde olmadığını açıkladı.

Aynı komite toplantısında konuşan Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshi Kajiyama da 2050'ye dek nükleer enerjinin bir seçenek olarak kalması için çabalarının santrallerde güvenliği artırmak ve yenilikçi teknolojiler üzerinde çalışmaya odaklanacağını belirtti.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın geçtiğimiz ay "karbon salınımsız toplum" hedefini açıklamasının ardından ülkenin enerji ihtiyacına dair spekülasyonlar yapılmış, LDP'nin Üst Meclis Genel Sekreteri ve Endüstri eski Bakanı Hiroshige Seko, küresel çevre politikası kapsamında hükümeti yeni nükleer santrallerin kurulması kararını değerlendirmeye çağırmıştı.

(Burak Ersoy/İHA)