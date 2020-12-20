Japonya'da 6.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Japonya'da 6.3 büyüklüğünde deprem
20.12.2020 21:37
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından yapılan açıklamada, Japonya'da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından yapılan açıklamada, Japonya'da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından yapılan açıklamada, Japonya'nın Aomori prefektörlüğünde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. JMA, depremin merkez üssünün 40.7 derece Kuzey enlemi ile 142.7 derece Doğu boylamında 10 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı. JMA, deprem sonrası tsunami tehlikesi olmadığını açıkladı. Depremdeki mal ve can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
-İHA-
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