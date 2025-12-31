Japonya açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından henüz can veya mal kaybı bildirilmediği aktarıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Iwate eyaletinin Noda bölgesinin doğu açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyurdu.

JAPONYA'DA KORKUTAN DEPREM

Kıyıya 91 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin derinliğinin ise 19,3 kilometre olduğu bildirildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, henüz can veya mal kaybı bildirilmediği aktarıldı.