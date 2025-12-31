Japonya açıklarında 6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Dünya

Japonya açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Japonya açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
31.12.2025 21:20
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 19.3 kilometre olarak ölçülürken; tsunami uyarısı yapılmadı.

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından henüz can veya mal kaybı bildirilmediği aktarıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Iwate eyaletinin Noda bölgesinin doğu açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyurdu.

JAPONYA'DA KORKUTAN DEPREM

Kıyıya 91 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin derinliğinin ise 19,3 kilometre olduğu bildirildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, henüz can veya mal kaybı bildirilmediği aktarıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Japonya açıklarında 6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

