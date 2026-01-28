Japonya'da Erken Seçim Süreci Başladı - Son Dakika
Japonya'da Erken Seçim Süreci Başladı

28.01.2026 14:42
Japonya'da Temsilciler Meclisi feshedildi; erken seçimin oy verme süreci başladı, endişeler var.

Japonya'da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinin feshedilmesinin ardından 8 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimler için erken oy verme sürecinin başladığı bildirildi.

Kyodo News'un haberine göre, Japonya parlamentosu Diet'in alt kanadı Temsilciler Meclisinin feshedilmesinin ardından yapılacak genel seçimler kapsamında erken oy verme süreci, ülkedeki belirli merkezlerin yanı sıra yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerde başladı.

Yaklaşık 103 bin kayıtlı yurt dışı seçmen için büyükelçilik ve konsolosluklar dahil 233 noktada oy verme merkezleri kuruldu.

Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı, sandıkta kimlik doğrulaması yapılması halinde seçmenlerin oy kullanma belgesi olmadan da oy verebileceğini ifade etti.

Japonya'da seçmenler, 8 Şubat'ta sandığa gidemeyecek olmaları halinde ülke genelinde belirlenen merkezlerde erken oy kullanabiliyor.

Öte yandan, Temsilciler Meclisinin feshi ile seçim günü arasındaki sürenin kısa olması ve bazı bölgelerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, seçime katılımın düşük olabileceğinden endişe ediliyor.

2024'te yapılan genel seçimlerde yaklaşık 20 milyon 950 bin seçmen erken oy vermişti.

Seçim kampanyaları

Erken genel seçimler kapsamında kampanyalar dün başlatılmıştı.

Seçim kampanyasında, uzun süredir devam eden enflasyon nedeniyle gıda ürünlerindeki tüketim vergisinin askıya alınması ya da kaldırılması önerileri ile bu adımların finansmanının nasıl sağlanacağı ve ne zaman hayata geçirileceğine ilişkin soru işaretleri öne çıkıyor.

Kampanyanın diğer başlıkları arasında Japonya'nın maliye politikaları, Çin ve "en yakın güvenlik müttefiki" olarak nitelendirilen ABD ile ilişkiler ve evli çiftler için ayrı soyadı uygulamasının isteğe bağlı hale getirilip getirilmeyeceği yer alıyor.

Japonya'nın erken seçim kararı

Başbakan Takaiçi Sanae, Temsilciler Meclisinin, erken yapılması planlanan genel seçimler için 23 Ocak'ta feshedileceğini duyurmuştu.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) içindeki liderlik değişiminin ardından göreve gelen Takaiçi, erken seçimi, başbakanlığı için halktan güvenoyu alma açısından gerekli gördüğünü belirtmişti.

Japonya'nın ilk kadın başbakanı olarak Ekim 2025'te göreve başlayan Takaiçi, söz konusu erken seçim kararıyla "başbakanlık görevini riske atacağını ve bu görevde kalıp kalmaması konusunda seçmenlerin kararını arayacağını" ifade etmişti.

Temsilciler Meclisi, 23 Ocak'ta yapılan yeni yasama döneminin ilk oturumunda kendini feshetmişti.

Normal şartlarda görev süresi 2028'e kadar devam edecek olan Meclisin feshi, 8 Şubat'ta yapılması planlanan erken genel seçim sürecini başlatmıştı.

Kaynak: AA

Japonya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

