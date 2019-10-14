Son Dakika Haberleri: Japonya'da Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı 53'e yükseldi
Son Dakika Güncel Japonya'da Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı 53'e yükseldi

Japonya'da Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı 53'e yükseldi

10 dakika önce

Japonya'da hafta sonu 6 bölgede etkili olan Hagibis Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısının 53'e yükseldiği bildirildi.

Japonya'da Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı 53'e yükseldi, System.String[]

Japonya'da hafta sonu 6 bölgede etkili olan Hagibis Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısının 53'e yükseldiği bildirildi.

Kyodo haber ajansının çeşitli kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Japonya'yı hafta sonu etkisi altına alan Hagibis Tayfunu'nun neden olduğu afet ve kazalarda 53 kişi hayatını kaybetti.

Sivil savunma güçleri, polis ve itfaiye yetkilileri, tayfunun etkili olduğu bölgelerde 100'den fazla kişinin yaralandığını, kayıp 16 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.


Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, tayfun nedeniyle 17 bölgede 38 bin civarında kişinin tahliye edildiğini duyurdu.


Tayfunun yol açtığı sel ve toprak kaymalarından etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


Japonya Başbakanı Abe Şinzo, kabine üyelerine, yerel makamlardan talep beklemeden tayfundan etkilenen bölgelerdeki elektrik ve su sistemleri gibi altyapının bir an önce onarılması, gıda, su ve diğer malzemelerin tedarik edilmesi talimatı vermişti.

Meteoroloji birimi, Hagibis'in son 60 yılın en şiddetli tayfunu olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Başta başkent Tokyo olmak üzere Gunma, Saitama, Kanagava, Yamanaşi, Nagano ve Şizuoka vilayetlerinde acil durum ilan edilmişti.


Cumartesi günü başlayan ve hızı saatte 180 kilometreye ulaşan tayfun nedeniyle ülke genelinde en az 56 heyelan meydana gelmiş, aşırı yağışlar nedeniyle Japonya'nın Honshu Adası'nda 6 milyondan fazla kişinin tahliyesi önerilmişti.

Japonya, Polis, Kyodo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:35 Kaynak: AA
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