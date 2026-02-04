Japonya'da Kar Felaketi: 35 Ölü

Japonya'da 20 Ocak'tan bu yana etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e, yaralananların sayısı ise 358'e yükseldi.

Japonya'da 20 Ocak itibariyle etkisini gösteren yoğun kar yağışının bilançosu ağırlaşıyor. Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı'nın (FDMA) yayınladığı son verilere göre şiddetli kar yağışı ve soğuklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Niigata 12 kişi ile en fazla ölümün yaşandığı eyalet olurken, onu 7 ölüm ile Akita, 5 ölüm ile Yamagata ve 4'er ölüm ile Hokkaido ve Aomori eyaletleri izledi. Ayrıca Iwate, Nagano ve Shimane eyaletlerinden de 1'er ölüm bildirildi. Ülke genelinde 126'sı ağır, 232'si hafif olmak üzere 358 kişinin yaralandığı de aktarıldı. Ölümlere dair detay verilmezken, yerel medya kar yığınlarını temizlemeye çalışırken çatılardan düşerek yaşamını yitirenler olduğunu aktardı.

Yağıştan en çok etkilenen bölgelerde kar kalınlığı 2 metreyi aşarken, Aomori'nin bazı köylerinde rekor seviyeye ulaşarak 4.5 metreye çıktı.

En az 27 kişinin öldüğü açıklanmıştı

Japonya'nın farklı kesimleri 20 Ocak'ta şiddetli kar yağışı ve soğuk hava dalgasının etkisi altına girmişti. Hava şartları hayatı olumsuz etkilerken, ülkenin birçok bölgesinde hava, kara ve demiryolu ulaşımında aksamalar meydana gelmişti. FDMA'dan 2 Şubat'ta yapılan açıklamada, şiddetli kar yağışı ve soğuklar nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 27'ye ulaştığı bildirilmişti. - TOKYO