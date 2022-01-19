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Japonya'da Kovid-19 günlük vaka sayısı ilk kez 40 bini geçti - Son Dakika

Japonya'da Kovid-19 günlük vaka sayısı ilk kez 40 bini geçti

19.01.2022 16:43
Japonya'da Kovid-19 günlük vaka sayısı ilk kez 40 bini geçti

Japonya'da Kovid-19 günlük vaka sayısı, salgının başından beri ilk kez 40 bini aştı.

Japonya'da Kovid-19 günlük vaka sayısı, salgının başından beri ilk kez 40 bini aştı.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, son 24 saatte 41 bin 485 vaka tespit edildiğini açıkladı.

Dün ilk kez 30 binin üstüne çıkan vaka sayısı böylece ilk kez 40 bin seviyesinin üzerini gördü.

Bu yılın ilk günü saptanan yaklaşık 500 vaka sonrası 18 günde günlük vakaların 80 kattan fazla artması dikkati çekti.

Virüse bağlı can kaybı sayısı ise 15 artışla 18 bin 474'e yükseldi.

Son bir günde başkent Tokyo'da 7 bin 377, güneydeki Osaka kentinde 6 bin 101 vaka saptandı. Her iki kentte de vaka rekorları kırıldı.

Başbakan Kişida Fumio, hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti toplantısı sonrası kısmi olağanüstü hal kararını açıklamıştı.

Yeni karara göre, halihazırda 3 eyaletteki kısmi olağanüstü hal 21 Ocak-13 Şubat'ta Tokyo dahil 16 eyalete genişletilecek.

Son bir günde 147 bin 678 kişiye virüs testi yapılırken, 7 bin 500 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 281 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

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Olağanüstü Hal, Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da Kovid-19 günlük vaka sayısı ilk kez 40 bini geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da Kovid-19 günlük vaka sayısı ilk kez 40 bini geçti - Son Dakika
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