Japonya'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor: 7 kişi öldü, 5 bin 959 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor: 7 kişi öldü, 5 bin 959 kişi hastaneye kaldırıldı

16.08.2022 14:33

Japonya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 959 kişi güneş çarpması kaynaklı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Japonya'da 1 ayı aşkın süredir ülkenin farklı kesimlerinde etkili olmaya devam eden aşırı sıcakların bilanço su artıyor. Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı Yangın ve Afet Yönetimi Ajansı'nın verilerine göre, 14 Ağustos'a kadarki 1 haftalık süre zarfında 7 kişi sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkedeki 5 bin 959 kişinin aşırı sıcak kaynaklı belirtiler nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklanırken, vakaların 3 bin 267'sini oluşturan hastaların 65 yaş ve üzeri olduğu kaydedildi.

'ÖLDÜRÜCÜ SICAKLAR' TABİRİ GERÇEK OLDU

Günlerdir etkisini sürdüren aşırı sıcaklar ülkenin geniş kesimlerinde bugün de devam etti. Termometreler Japonya'nın Tochigi eyaletinde 38,8 dereceyi gösterirken, Gunma eyaletinde ise 37,9 derece sıcaklık ölçüldü. Saitama'da 37,8 dereceyi bulan hava sıcaklıkları, Tokyo'nun merkezinde 36,4 derece oldu. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) aşırı sıcakların etkisini sürdüreceğini belirterek, mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmama, klima kullanma ve bol su tüketme tavsiyesinde bulundu.

HASTANEYE KALDIRILANLARIN ÇOĞU 65 YAŞ VE ÜZERİ

Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı Afet Yönetim Ajansı, son olarak 7 Ağustos'a kadarki 1 haftalık sürede 5 kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu. 7 bin 218 kişinin sıcak çarpmasına bağlı semptomlar nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, hastaneye kaldırılanların 3 bin 982'sinin 65 yaş ve üstü olduğu ifade edilmişti.

YORUMLAR
500
Japonya, 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenleri andı Japonya, 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenleri andı Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nda teslim olmasının 77. yıl dönümü Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nda teslim olmasının 77. yıl dönümü
Kaynak: İHA

Japonya, Tokyo, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Japonya'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor: 7 kişi öldü, 5 bin 959 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:11 "Türkiye ve Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaştı" iddiası sonrası Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması
17:00 Brezilyalı model, Neymar'ın mesajlarını ifşa etti: Gel daha yakından bak
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
16:10 İngiltere'de ağız kanseri olan genç kızın dilini kasık etiyle tedavi ettiler
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
16:19 Davada sürpriz gelişme! Elon Musk, Twitter'ı köşeye sıkıştırdı
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:34 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 17:44:32. #1.13#
SON DAKİKA: Japonya'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor: 7 kişi öldü, 5 bin 959 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement