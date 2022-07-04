Japonya'da tayfun alarmı: 16 bin kişiye tahliye çağrısı yapıldı - Son Dakika
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Japonya'da tayfun alarmı: 16 bin kişiye tahliye çağrısı yapıldı

04.07.2022 13:02
Japonya'da tayfun alarmı: 16 bin kişiye tahliye çağrısı yapıldı

Japonya'da yarın etkisini göstermesi beklenen Aere Tayfunu nedeniyle, Miyazaki eyaletindeki 16 bin kişiye tahliye çağrısı yapıldı.

Japonya'da yarın etkisini göstermesi beklenen Aere Tayfunu nedeniyle, Miyazaki eyaletindeki 16 bin kişiye tahliye çağrısı yapıldı.

Geçtiğimiz hafta mevsim normallerinin üzerinde seyreden aşırı sıcaklarla gündeme gelen Japonya'da bu kez tayfun alarmı verildi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Doğu Çin Denizi'nde kuzeye ilerleyen Aere Tayfunu'nun yarın ülkenin güneybatısındaki Kyushu Adası'nda karaya çıkacağını açıkladı. Güney Kyushu ve Shikoku Adası'nda yarın sabaha kadar 200 milimetreye varan yağış beklendiği duyurulurken, uzmanlar sel ve toprak kayması riskine karşı halkı tetikte olmaya çağırdı. Miyazaki eyaletindeki Nichinan şehrinin yönetimi, toprak kayması riski nedeniyle 16 bin kişiye tahliye çağrısında bulundu. Öte yandan, bugün saatte 90 kilometreye varan rüzgarlara neden olan tayfunun, Çarşamba gününe kadar Kyushu'ya ve ülkenin diğer batı bölgelerine şiddetli sağanak yağışlar ve rüzgarlar getireceği açıklandı.

2019'DA BÜYÜK ZARARA NEDEN OLMUŞTU

Japonya'da son yıllarda görülen en şiddetli tayfun olan Hagibis Tayfunu 2019 yılında ülkeyi vurmuş, en az 77 kişi hayatını kaybederken 9 kişi kayıp olarak kayıtlara geçmişti. Ülkede 200 nehrin taşımasına, 10 bini aşkın evde maddi hasar meydana gelmesine neden olan tayfun 140 farklı bölgede toprak kaymalarını tetiklemişti. Binlerce hanede elektrik ve su kesintisi de yaşanmıştı.

(Burak Ersoy/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Japonya'da tayfun alarmı: 16 bin kişiye tahliye çağrısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da tayfun alarmı: 16 bin kişiye tahliye çağrısı yapıldı - Son Dakika
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