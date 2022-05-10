Japonya'da temmuz seçimleri öncesi Kişida ve kabinesine kamuoyu desteği yüzde 55 - Son Dakika
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Japonya'da temmuz seçimleri öncesi Kişida ve kabinesine kamuoyu desteği yüzde 55

10.05.2022 08:02
Japonya'da temmuz seçimleri öncesi Kişida ve kabinesine kamuoyu desteği yüzde 55

Japonya'da yapılan bir anket, kamuoyunun, Başbakan Kişida Fumio ve kabinesine desteğinin yüzde 55 seviyesinde olduğunu ortaya koydu.

Japonya'da yapılan bir anket, kamuoyunun, Başbakan Kişida Fumio ve kabinesine desteğinin yüzde 55 seviyesinde olduğunu ortaya koydu.

Kamu yayıncısı NHK, temmuz sonunda yapılacak Danışman Meclisi (Sangiin) seçimleri ile ilgili, hafta sonu 1200'den fazla kişiyle gerçekleştirdiği ankette, Kişida ve kabinesine yönelik kamuoyu desteğini araştırdı.

Anket sonucu, Ekim 2021 seçimlerini Liberal Demokrat Parti (LDP) ile kazanan Kişida ve kabinesine kamuoyu desteğinin yüzde 55 olduğunu gösterdi.

Önceki ankete kıyasla, destek oranında yüzde 2 artış görüldü. Ankete göre, Kişida ve kabinesini beğenmeyenler ise yüzde 23'te kaldı.

Japon halkının, hükümetin çeşitli sahalarda sürdürdüğü politikalara yönelik destek oranları ise değişiklik gösteriyor.

Katılımcıların yüzde 57'si, hükümetin, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı fiyat artışlarına karşı açıkladığı ekonomik paketi desteklediğini belirtti.

Bölgesel tehditler karşısında ulusal savunma bütçesinin yükseltilmesi olasılığının ise katılımcıların yüzde 52'si tarafından desteklendiği bildirildi.

İlk siyasi sınavını Ekim 2021'deki olağan milletvekili genel seçiminde veren Kişida, sandalye sayısını düşürse de meclis çoğunluğunu korumuştu.

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Kaynak: AA

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