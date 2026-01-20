Japonya\'da Turistik Helikopter Kayboldu

JAPONYA'nın Kumamoto eyaletinde üç kişiyi taşıyan turistik helikopterin kaybolduğu bildirildi.

Japon basını, turistik bir helikopterin Kumamoto eyaletindeki Aso Yanardağı çevresinde uçmasının planlandığını duyurdu. Bir pilot ile Tayvan'dan 2 yolcunun yer aldığı helikopterin uçuş sırasında acil durum sinyali gönderdiği belirtildi. Yetkililer, yerel saatle 11.00'de helikopterle iletişimin kesildiğini ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının başladığını açıkladı.