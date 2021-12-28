Japonya'da yoğun kar yağışı nedeniyle trafik aksadı - Son Dakika

Japonya'da yoğun kar yağışı kara yolu ve hava yolu trafiğinde aksamalara neden oldu.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, soğuk hava, ülkenin batı ve kuzey kesimlerini etkisi altına aldı.

Kyodo ajansının haberine göre, şiddetli kar yağışı sonrası farklı eyaletlerde 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Güneydoğudaki Kyoto kentinde Maizuru-Wakasa ile Nagoya-Kobe kentlerini bağlayan Meishin otoyollarında trafik, kar yağışı nedeniyle aksadı.

Batıdaki Japon Denizi kıyısı eyaletleriyle kuzeydeki Hokkaido eyaletine hava yolu ve demir yolu seferleri iptal edildi.

West Japan Railway firması, işletimindeki 52 demir yolu seferinin durdurulduğunu açıkladı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle başkent Tokyo ile Osaka kentleri arasındaki Tokaido hızlı tren hattının hızı düşürüldü.