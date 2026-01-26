Japonya'dan Çin ile Doğrudan Görüşme Talebi

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Çin ile son dönemde yaşanan Tayvan gerilimi sonrası Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile doğrudan görüşme yapmak istediğini bildirdi.

Japon lider, 8 Şubat'ta düzenlenecek Temsilciler Meclisi (Şuugiin) seçimleri öncesi ülkedeki siyasi parti liderleriyle düzenlediği oturumda Çin ile son dönemde yaşanan Tayvan gerilimine değindi.

Takaiçi, "Japonya'nın pozisyonunun doğru anlaşılması için (Devlet Başkanı Şi ile) doğrudan diyalog olasılığını değerlendirmek istiyorum. Bu konuda olumlu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Çin ile Japonya arasında gerginlik

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin, 7 Kasım 2025'te Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak değerlendireceğine ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japonya başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri güç kullanacağına ilişkin açık beyanda bulunarak, ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.