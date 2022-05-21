Japonya'dan, Doğu Çin Denizi'nde Çin'in "tek taraflı gaz sahası inşaatına" tepki - Son Dakika
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Japonya'dan, Doğu Çin Denizi'nde Çin'in "tek taraflı gaz sahası inşaatına" tepki

21.05.2022 08:32
Japonya'dan, Doğu Çin Denizi'nde Çin'in "tek taraflı gaz sahası inşaatına" tepki

Japon hükümeti, Doğu Çin Denizi'nde sınır kabul edilen bölgede Çin'in "tek taraflı gaz sahası sondaj faaliyetine" tepki gösterdi.

Japon hükümeti, Doğu Çin Denizi'nde sınır kabul edilen bölgede Çin'in "tek taraflı gaz sahası sondaj faaliyetine" tepki gösterdi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kyoto kentinde konuştuğu gazetecilere, Çin'in Doğu Çin Denizi'nde "tek taraflı gaz sahası sondaj faaliyeti"nde bulunduğunu belirterek, "Münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı sınırlarının belirlenmediği durumda tek taraflı faaliyet oldukça üzücü ve kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Doğu Çin Denizi'nde, iki ülke deniz sınırı kabul edilen hat yakınlarında "tek taraflı sondaj faaliyeti" saptandığı bildirildi.

Bakanlık Asya ve Okyanusya İşleri Genel Müdürü Funakoşi Takehiro, Pekin yönetimine, ortak faaliyeti kapsayan 2008 anlaşmasının müzakerelerine geri dönmesi çağrısı yaptı.

Japonya ve Çin yönetimleri, 2008'de söz konusu deniz hat bölgesinde, ortak gaz sahası projesi geliştirilmesinde anlaşmış ancak müzakereler 2010'da askıya alınmıştı.

İki ülke kıyıları arasındaki söz konusu deniz hattı, Tokyo hükümetince "sınır çizgisi" kabul ediliyor.

Çin yönetimi ise ulusal münhasır ekonomik bölgesinin ana karasından daha uzakta olduğunu savunuyor.

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Kaynak: AA

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