Japonya Erken Seçim İçin Meclisi Feshetti

23.01.2026 07:34
Japonya'da Temsilciler Meclisi, erken genel seçim için kendini feshetti. Seçim 8 Şubat'ta.

Japon parlamentosu Diet'in alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin, erken genel seçime gidilebilmesi için feshedildiği bildirildi.

Kyodo'nun haberine göre, Temsilciler Meclisi, bu sabah yapılan yeni yasama döneminin ilk oturumunda kendini feshetti.

Normal şartlarda görev süresi 2028'e kadar devam edecek olan meclisin feshi, acil erken genel seçim sürecini başlatıyor.

8 Şubat'ta yapılacak genel seçim için kampanya süreci 27 Ocak'ta başlayacak.

Başbakan Takaiçi Sanae, hafta başında yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi'nin, erken yapılması planlanan genel seçimler için 23 Ocak'ta feshedileceğini duyurmuştu.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) içindeki liderlik değişiminin ardından göreve gelen Takaiçi, erken seçimi, başbakanlığı için halktan güven oyu alma açısından gerekli gördüğünü belirtmişti.

Japonya'nın ilk kadın başbakanı olarak 2025 Ekim'de göreve başlayan Takaiçi, söz konusu erken seçim kararıyla "başbakanlık görevini riske atacağını ve bu görevde kalıp kalmaması konusunda seçmenlerin kararını arayacağını" ifade etmişti.

Kaynak: AA

