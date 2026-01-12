Japonya, Filistin'e Destek Sözü Verdi

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile gerçekleştirdiği görüşmede, Gazze'nin yeniden inşasına ve Filistin devletinin kurulmasına yönelik çabaları destekleyen tutumlarını yineledi.

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi Orta Doğu turu kapsamında, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile bir görüşme gerçekleştirdi. Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Japonya'nın iki devletli çözüme verdiği tutarlı desteği yineleyen Motegi, Gazze'nin yeniden inşası ve Filistin devletinin kurulmasına yönelik çabaları destekleyen tutumlarını açıkladı. Mustafa ise Motegi'nin Filistin'e, özellikle de Jalazone Mülteci Kampı'na yaptığı ziyareti ve Japonya'nın uzun süredir devam eden desteğini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Gazze ve Batı Şeria endişesi

Gazze ve Batı Şeria'daki kötüleşen durumdan duydukları endişeyi dile getiren Motegi, Japonya'nın barışı sürdürme ve Gazze'nin yeniden inşasına yönelik uluslararası çabalara aktif olarak destek vereceğini vurguladı.

Filistin Başbakanı Mustafa ise Filistin Yönetimi reformlarının mevcut durumunu açıklarken, Motegi, reformların sağlam bir şekilde ilerlemesini beklediklerini ve gözlemci olarak destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. Taraflar, Orta Doğu'da barış ve istikrar için birlikte çalışma ve "Japonya-Filistin Yüksek Düzeyli Siyasi Diyaloğu"nun kurulması konusunda mutabık kaldı. - RAMALLAH