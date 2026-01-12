Japonya, Filistin'e Destek Sözü Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Japonya, Filistin'e Destek Sözü Verdi

12.01.2026 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, Filistin Başbakanı ile Gazze'nin yeniden inşası ve iki devletli çözüm hakkında görüştü.

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile gerçekleştirdiği görüşmede, Gazze'nin yeniden inşasına ve Filistin devletinin kurulmasına yönelik çabaları destekleyen tutumlarını yineledi.

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi Orta Doğu turu kapsamında, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile bir görüşme gerçekleştirdi. Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Japonya'nın iki devletli çözüme verdiği tutarlı desteği yineleyen Motegi, Gazze'nin yeniden inşası ve Filistin devletinin kurulmasına yönelik çabaları destekleyen tutumlarını açıkladı. Mustafa ise Motegi'nin Filistin'e, özellikle de Jalazone Mülteci Kampı'na yaptığı ziyareti ve Japonya'nın uzun süredir devam eden desteğini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Gazze ve Batı Şeria endişesi

Gazze ve Batı Şeria'daki kötüleşen durumdan duydukları endişeyi dile getiren Motegi, Japonya'nın barışı sürdürme ve Gazze'nin yeniden inşasına yönelik uluslararası çabalara aktif olarak destek vereceğini vurguladı.

Filistin Başbakanı Mustafa ise Filistin Yönetimi reformlarının mevcut durumunu açıklarken, Motegi, reformların sağlam bir şekilde ilerlemesini beklediklerini ve gözlemci olarak destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. Taraflar, Orta Doğu'da barış ve istikrar için birlikte çalışma ve "Japonya-Filistin Yüksek Düzeyli Siyasi Diyaloğu"nun kurulması konusunda mutabık kaldı. - RAMALLAH

Kaynak: İHA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Filistin, Japonya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Japonya, Filistin'e Destek Sözü Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maliye, “konkordato hilesi“ yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı Maliye, "konkordato hilesi" yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı
Aliağa Gemi Söküm Bölgesi’nde iş kazası 1 işçi öldü Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde iş kazası; 1 işçi öldü
İşte öğrenci ulaşımının en ucuz olduğu büyükşehir İşte öğrenci ulaşımının en ucuz olduğu büyükşehir
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
Hasan Şaş’tan Okan Buruk’a tepki Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a tepki
Mangaldan karbonmonoksit zehirlenmesi: Genç adam hayatını kaybetti Mangaldan karbonmonoksit zehirlenmesi: Genç adam hayatını kaybetti

09:57
Belediye Başkanı Alper Yeğin’in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
09:54
Arda Güler’den kupa törenine damga vuran hareket
Arda Güler'den kupa törenine damga vuran hareket
09:45
İran’da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir
İran'da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir
09:24
Trump, kendisini “Venezuela’nın Başkan Vekili“ olarak ilan etti
Trump, kendisini "Venezuela'nın Başkan Vekili" olarak ilan etti
09:11
Aidat düzenlemesi Meclis’e geldi, fırsatçılar hemen fahiş zam yaptı
Aidat düzenlemesi Meclis'e geldi, fırsatçılar hemen fahiş zam yaptı
08:48
Trump “Starlink göndereceğim“ dedi, İran’dan jet karşılık geldi
Trump "Starlink göndereceğim" dedi, İran'dan jet karşılık geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 10:32:04. #7.11#
SON DAKİKA: Japonya, Filistin'e Destek Sözü Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.