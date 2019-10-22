Son Dakika Haberleri: Japonya İmparatoru Naruhito Krizantem resmen tahta çıktı
Son Dakika Dünya Japonya İmparatoru Naruhito Krizantem resmen tahta çıktı

Japonya İmparatoru Naruhito Krizantem resmen tahta çıktı

1 saat önce

Japonya'nın yeni imparatoru Naruhito salı günü Krizantem Taht'a oturarak ülkenin resmen 126ncı imparatoru oldu.

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Japonya'nın yeni imparatoru Naruhito salı günü Krizantem Taht'a oturarak ülkenin resmen 126ncı imparatoru oldu

Japonya İmparatoru Naruhito Krizantem resmen tahta çıktı

Japonya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:33 
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