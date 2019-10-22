Japonya İmparatoru Naruhito Krizantem resmen tahta çıktı
1 saat önce
Japonya'nın yeni imparatoru Naruhito salı günü Krizantem Taht'a oturarak ülkenin resmen 126ncı imparatoru oldu.
Japonya'nın yeni imparatoru Naruhito salı günü Krizantem Taht'a oturarak ülkenin resmen 126ncı imparatoru oldu
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:33
Günlük burç yorumları 22 Ekim 2019 Salı (Haftalık burç yorumları) Beşar Esed'den gövde gösterisi! Türkiye sınırında Suriye askerleriyle poz verdi Rusya'da bir anne, scooter üstündeki çocuğunu iple bisiklete bağladı Times: ABD, petrolü Putin'den uzak tutmak için Suriye'de asker bırakıyor