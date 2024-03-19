Japonya Devlet Emeklilik Yatırım Fonu Bitcoin'e Yatırımı Değerlendiriyor - Son Dakika
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Japonya Devlet Emeklilik Yatırım Fonu Bitcoin'e Yatırımı Değerlendiriyor

Japonya Devlet Emeklilik Yatırım Fonu Bitcoin\'e Yatırımı Değerlendiriyor

Japonya Devlet Emeklilik Yatırım Fonu (GPIF), yatırım portföyünü çeşitlendirmek için Bitcoin ve benzeri likit olmayan varlıklara yatırım yapmayı değerlendiriyor. GPIF'nin portföyüne Bitcoin eklemesi, kripto para birimi için önemli bir gelişme olabilir ve diğer büyük yatırımcıların da bu varlık sınıfına ilgi duymasını sağlayabilir.

19.03.2024 13:35  Güncelleme: 13:40
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Japonya Devlet Emeklilik Yatırım Fonu'nun (GPIF), yatırım portföyüne Bitcoin ve diğer likit olmayan varlıkları dahil etme potansiyeli, ekonomik değişimlere ve teknolojik yeniliklere ayak uydurma çabasının bir parçası olarak kamuoyunun dikkatini çekiyor.

GPIF'nin Portföy Çeşitliliği Arayışında Kripto Para Birimleri Gündemde

Dünyanın en büyük emeklilik fonu olan Japonya Devlet Emeklilik Yatırım Fonu (GPIF), yatırım portföyünü çeşitlendirmek için Bitcoin ve benzeri likit olmayan varlıklara yatırım yapmayı değerlendiriyor. Bu hamle, GPIF'nin ekonomik ve sosyal değişimlere ve teknolojik ilerlemelere uyum sağlamaya yönelik beş yıllık araştırma sürecinin bir parçası.

Kısa bir süre önce yapılan açıklamada GPIF, altın, tarım arazileri ve Bitcoin gibi düşük likiditeye sahip varlıklara ilişkin bilgi toplama çağrısında bulundu. Bu, GPIF'nin Bitcoin'e yatırım yapmaya kesin olarak karar verdiği anlamına gelmese de bu varlık sınıfına olan ilgisini gösteriyor.

GPIF, 2023'ün üçüncü çeyreği itibarıyla yaklaşık 1,5 trilyon ABD Doları (224,7 trilyon yen) tutarında varlık yönetmektedir. Bu da onu dünyanın en büyük emeklilik fonu yapıyor. GPIF'nin portföyüne Bitcoin eklemesi, kripto para birimi için önemli bir gelişme olabilir ve diğer büyük yatırımcıların da bu varlık sınıfına ilgi duymasını sağlayabilir.

Bitcoin fiyatları son 24 saatte yüzde 5,43 oranında düşüş yaşayarak 64.005 ABD Doları seviyesine geriledi. Tüm bunlara rağmen lider kripto para birimi Bitcoin, yılın başından itibaren yüzde 50'nin üzerinde bir artış sergileyerek güçlü bir performans göstermeye devam ediyor.

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Son Dakika Kripto Japonya Devlet Emeklilik Yatırım Fonu Bitcoin'e Yatırımı Değerlendiriyor - Son Dakika

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