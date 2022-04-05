Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem

05.04.2022 18:24
Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Fukuşima açıklarında yerel saatle 00.04'te 5,4 büyüklüğünde deprem oldu.

JMA, depremin 50 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Eyalet açıklarında 16 Mart gecesi kaydedilen 7,4 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

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Meteoroloji, Fukuşima, Japonya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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