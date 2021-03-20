Japonya'nın Miyagi eyaletinde 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Japonya'nın Miyagi eyaletinde 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

20.03.2021 14:05
Japonya'nın Miyagi eyaletinde 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi, System.String[]

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Miyagi açıklarında yerel saatle 18.09'da 60 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

JMA, eyaletin Oşika yarımadasının 20 kilometre açıklarında oluşan 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından Miyagi kıyılarına yönelik "tsunami" uyarısında bulundu.

Deprem kuzeydoğu genelinde İwate, Akita, Gunma, Fukuşima, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da da hissedildi.

Tsunamiye karşı "evlerin tahliye edilmesi" çağrısı

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Miyagi'nin Misato ilçesinde 1 ve İşinomaki ilçesinde 2 kişi yaralandı.

Kyodo ajansına göre hükümet, 1 metre büyüklüğünde tsunami dalgalarının eyalet kıyılarını vuracağının tahmin edildiğini açıkladı.

Tsunamiye karşı Miyagi'nin kıyı ilçeleri Şiçigahama'da 6 bin 700'den fazla, Watari'de 2 bin 500'den fazla evin tahliye edilmesi çağrısı yapıldı.

İlçelerde tahliye edilenlerin, yerel idarelerce bildirilen okullara yerleştirilmesi talep ediliyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda hizmet veren Japonya Demiryollarına ait Tohoku Şinkansen seferleri ile yerel bazı hatlar geçici durduruldu.

Miyagi'deki Onagawa, Fukuşima'daki Dai-içi ve Dai-ni ile Tokyo'nun kuzeydoğusunda İbaraki'deki Tokai 2 nükleer santralinde anormallik yaşanmadığı kaydedildi.

Bazı bölgelerde ise elektrik kesintileri yaşanıyor.

"Eyalet kıyılarından uzak durulmalı"

NHK'ye konuşan Tokyo Üniversitesi Deprem Araştırmaları Enstitüsünden Prof. Furumura Takaşi, "Depremin derinliğine bakıldığında tsunami tehlikesi görünmüyor." dedi.

Furumura, depremin büyüklüğü sebebiyle yapılan tsunami uyarılarının sürdüğünü belirterek "Bölgedeki sismik faaliyet aktif. Eyalet kıyılarından uzak durulmalı." ifadelerini kullandı.

Miyagi'nin güneyinde Fukuşima'da 13 Şubat'ta meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 150'dan fazla kişi yaralanmıştı.

Fukuşima, Tsunami, Japonya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'nın Miyagi eyaletinde 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

F.Bahçe'den gidişi olay olmuştu! Yıldız futbolcu yeni takımında gole doymuyor Gigi ve Bella Hadid'in milyarder babası Mohamed Hadid'den İstanbul'a sürpriz ziyaret PKK sempatizanları, AK Partili vatandaşların araçlarını yaktı İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çıkılabilir mi? Adalet Bakanı Gül, tartışmalara noktayı koydu Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadını aynı anda idare ediyor Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM ve Taksim Camii'ne ziyaret İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir
Son Dakika: Türkiye'de 20 Mart günü koronavirüs nedeniyle 95 kişi vefat etti, 21 bin 61 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Mart günü koronavirüs nedeniyle 95 kişi vefat etti, 21 bin 61 yeni vaka tespit edildi         
20:12
Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim Çarşamba günü Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim Çarşamba günü         
19:52
Kimlere BioNTech aşısı yapılacak? Bilim Kurulu üyesi merak edilen soruya yanıt verdi Kimlere BioNTech aşısı yapılacak? Bilim Kurulu üyesi merak edilen soruya yanıt verdi         
19:33
Galatasaray'da DeAndre Yedlin, Çaykur Rizespor maçı sonrası bir özür mesajı yayımladı Galatasaray'da DeAndre Yedlin, Çaykur Rizespor maçı sonrası bir özür mesajı yayımladı         
19:23
Kanal İstanbul Projesi'ne devlet garantisi verildi Kanal İstanbul Projesi'ne devlet garantisi verildi         
18:51
Ali Babacan'dan Naci Ağbal'ın görevden alınma kararına ilk yorum: Akıllara durgunluk verici gelişme Ali Babacan'dan Naci Ağbal'ın görevden alınma kararına ilk yorum: Akıllara durgunluk verici gelişme         
18:04
Uçağa binerken üst üste 3 kez yere kapaklanan Biden'ı rüzgarın düşürmüş Uçağa binerken üst üste 3 kez yere kapaklanan Biden'ı rüzgarın düşürmüş         
17:25
Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde başlarından vurulmuş şekilde bulundu Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde başlarından vurulmuş şekilde bulundu         
15:53
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti         
15:09
4 ay önce eşini kaybeden Yaşar Alptekin'den ilginç evlilik çıkışı: Erkeğiz ve kadına ihtiyacımız var 4 ay önce eşini kaybeden Yaşar Alptekin'den ilginç evlilik çıkışı: Erkeğiz ve kadına ihtiyacımız var         
14:44
Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu         
14:05
Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri         
13:23
Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak         
12:16
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik         
12:16
Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti         
12:03
Tarlasında 3 bin 500 yıllık 'damga mührü' bulup yetkililere teslim etti! Çorumlu çiftçi ikramiyeyle ödüllendirilecek Tarlasında 3 bin 500 yıllık 'damga mührü' bulup yetkililere teslim etti! Çorumlu çiftçi ikramiyeyle ödüllendirilecek         
11:26
Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı         
22:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2021 20:27:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'nın Miyagi eyaletinde 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei