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Japonya Savunma Bakanı Kişi'den geniş çaplı askeri tatbikata ilişkin "adalar" vurgusu Açıklaması - Son Dakika

Japonya Savunma Bakanı Kişi'den geniş çaplı askeri tatbikata ilişkin "adalar" vurgusu Açıklaması

16.09.2021 04:02
Japonya Savunma Bakanı Kişi'den geniş çaplı askeri tatbikata ilişkin

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, ülkesinin başlattığı son 30 yılın büyüğü kabul edilen askeri tatbikatın "adalar bölgesi" için önemine vurgu yaptı.

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, ülkesinin başlattığı son 30 yılın büyüğü kabul edilen askeri tatbikatın "adalar bölgesi" için önemine vurgu yaptı.

Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF), yaklaşık 30 yıldır ilk kez ülke genelinde geniş çaplı askeri tatbikat başlattı.

GSDF yetkilisi, tatbikatların, " Doğu Çin Denizi'ndeki adaların savunulması" için kapasitelerin güçlendirilmesini kapsayan 2019 Ulusal Savunma Program Esasları'nı temel aldığını söyledi.

Çin'in bölgeye yönelik askeri faaliyetlerine dikkati çeken yetkili, "Gün geçtikçe belirsizliği artan güvenlik ortamlarında, odak noktamız operasyonel olarak hazırlıklı olmamız." dedi.

Kyodo ajansına göre tatbikatlara yönelik konuşan Savunma Bakanı Kişi Nobuo, "adalar bölgesinin savunulması" konusuna dikkati çekti.

Bakan Kişi, "Adalara saldırı dahil çeşitli durumlara etkili şekilde karşılık vermek için zaruri kuvvetlerimizin ivedi ve kapsamlı şekilde konuşlandırılması önemli." diye konuştu.

Kasıma dek sürecek

GSDF'nin tüm birimleriyle ülke genelinde yapacağı tatbikatlara, yaklaşık 100 bin personel, 20 bin araç ve 120 uçak katılacak.

İletişim, nakliye ve tedarik sistemlerinin de dahil edildiği tatbikatların, bölgesel caydırıcılık ve askeri kapasitelerin artırılması amacı taşıdığı kaydedildi.

Kuzeydeki Hokkaido ile kuzeydoğudaki Tohoku'da konuşlu iki GSDF tümeninden 12 bin personel ve 3 bin 900 araç ile batıdaki Şikoku'da konuşlu tugayın, ülkenin güneybatısındaki Kyuşu'ya sefere gideceği belirtildi.

Sefer esnasında tanklar dahil askeri araçlar Kyuşu bölgesine, özel feribotla ve tren yolları kullanılarak sevk edilecek.

Deniz Öz Savunma Kuvvetlerinin (MSDF) de dahil olacağı tatbikatlar, kasım ayı sonuna kadar sürecek.

NHK, GSDF'nin en son, Soğuk Savaş'ın sona ermesinin akabinde, 1993 yılında bu çapta bir askeri tatbikat düzenlediğini aktardı.

Togo Cumhuriyeti, Yevgeniy Ziniçev, Tatbikat, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya Savunma Bakanı Kişi'den geniş çaplı askeri tatbikata ilişkin 'adalar' vurgusu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya Savunma Bakanı Kişi'den geniş çaplı askeri tatbikata ilişkin "adalar" vurgusu Açıklaması - Son Dakika
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