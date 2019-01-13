Japonya: Yeni Yılda 'Ruhu Arındırmak İçin' Tapınağın Buz Gibi Suyunda Yıkandılar
56 dakika önce
Japonya'da yaklaşık 100 kişi, Tokyo tapınağında bedenlerini soğuk sularla yıkayarak yeni yıl dileklerinde bulundu.
Japonya
'da yaklaşık 100 kişi, Tokyo
tapınağında bedenlerini soğuk sularla yıkayarak yeni yıl dileklerinde bulundu
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:49
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