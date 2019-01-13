Son Dakika Haberleri: Japonya: Yeni Yılda 'Ruhu Arındırmak İçin' Tapınağın Buz Gibi Suyunda Yıkandılar

Japonya: Yeni Yılda 'Ruhu Arındırmak İçin' Tapınağın Buz Gibi Suyunda Yıkandılar

56 dakika önce

Japonya'da yaklaşık 100 kişi, Tokyo tapınağında bedenlerini soğuk sularla yıkayarak yeni yıl dileklerinde bulundu.

">
Japonya'da yaklaşık 100 kişi, Tokyo tapınağında bedenlerini soğuk sularla yıkayarak yeni yıl dileklerinde bulundu
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:49 

Tokyo, Japonya, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



26 Yaşındaki Sapık, Uçağın Tuvaletinde Hostese Tecavüz Girişiminde Bulundu ABD Basınından Bomba İddia! FBI, Trump'ın Rusya İçin Çalışıp Çalışmadığını Araştırdı

Yoğun Bakımda Tedavisi Süren Mehmet Ali Erbil'in, Vasiyetini Hazırladığı Ortaya Çıktı Palu Ailesinin Fertleri, Adliyeye Sevk Edildiği Sırada Görüntülendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 19:45:21. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Japonya: Yeni Yılda 'Ruhu Arındırmak İçin' Tapınağın Buz Gibi Suyunda Yıkandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]