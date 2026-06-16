Japonya\'dan 30 yıl sonra tarihi faiz adımı: Piyasaların gözü Fed\'de

Küresel piyasalarda haftanın en dikkat çeken gelişmelerinden biri Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı oldu. BOJ, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1 seviyesine yükseltti. Bu kararla birlikte Japonya'da faizler 1995 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Piyasalarda kararın ardından risk iştahının korunduğu görülürken, yatırımcıların odağı bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Japonya'dan gelen tarihi faiz adımı, küresel piyasalarda merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentileri yeniden gündeme taşıdı. Petrol fiyatlarındaki geri çekilme, altın fiyatlarındaki yükseliş, tahvil faizlerindeki dengelenme ve dijital varlıklarda görülen temkinli toparlanma, yatırımcıların farklı varlık sınıflarında gelişmeleri yakından takip ettiğini gösterdi. Analistler, jeopolitik risklerdeki kısmi azalmaya rağmen Fed'in enflasyon ve faiz patikasına ilişkin vereceği mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını değerlendiriyor.

JAPONYA MERKEZ BANKASI FAİZİ YÜZDE 1 SEVİYESİNE YÜKSELTTİ

Japonya Merkez Bankası'nın politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1'e çıkarması, küresel piyasalarda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi. Bu adımla birlikte Japonya'da faizler yaklaşık 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, kararın büyük ölçüde piyasa beklentileriyle uyumlu olduğu belirtildi. Buna rağmen Japonya gibi uzun yıllar düşük faiz politikasıyla öne çıkan bir ekonomide faizlerin bu seviyeye gelmesi, yatırımcıların küresel para politikası görünümünü yeniden değerlendirmesine neden oldu. Kararın ardından küresel piyasalarda genel risk iştahının korunduğu görüldü. Hisse senetleri, emtia piyasaları, tahvil getirileri ve dijital varlıklar tarafında yatırımcıların temkinli ancak pozitif bir görünüm izlediği ifade edildi. Analistler, Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından piyasalarda ana gündemin yeniden ABD Merkez Bankası'na kaydığını belirtiyor. Piyasalar açısından bundan sonraki süreçte Fed'in enflasyon görünümüne, ekonomik aktiviteye ve faiz patikasına ilişkin vereceği mesajlar önem taşıyor. Japonya'dan gelen faiz artışı küresel merkez bankalarının politika farklılaşmasını yeniden gündeme getirirken, Fed'in açıklamaları yatırımcıların riskli varlıklara yaklaşımı açısından belirleyici olacak. Bu nedenle piyasalarda gözler, hafta içinde açıklanacak Fed kararına ve karar metninde yer alacak yönlendirmelere çevrildi.

PETROL GERİLEDİ, ALTIN YÜKSELDİ, TAHVİL FAİZLERİ DENGELENDİ

Piyasalarda dikkat çeken bir diğer gelişme petrol fiyatlarındaki sert geri çekilme oldu. ABD ile İran arasındaki gerilimin azalmasına yönelik gelişmelerin ardından Brent petrol fiyatlarında yüzde 3 ila yüzde 5 arasında düşüş yaşandı. Analistler, olası arz kesintilerine ilişkin endişelerin hafiflemesinin enerji piyasaları üzerindeki baskıyı azalttığını belirtiyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşün, kısa vadede enflasyon beklentilerinin yumuşamasına katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor. Enerji fiyatları, küresel enflasyon görünümü açısından yakından takip edilen kalemler arasında yer alırken, petrol piyasasında yaşanan geri çekilmenin merkez bankalarının karar süreçlerinde de dolaylı etkiler oluşturabileceği ifade ediliyor. Enerji fiyatlarındaki gerilemeye rağmen güvenli liman talebinin tamamen ortadan kalkmadığı görüldü. Altın fiyatları yüzde 2'nin üzerinde yükseliş kaydederken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri yüzde 4,47 - 4,48 bandında dengelendi. Uzmanlara göre piyasalar, jeopolitik risklerdeki azalmayı olumlu karşılasa da para politikalarına ilişkin belirsizlikleri fiyatlamayı sürdürüyor. Bu tablo, yatırımcıların hem riskli varlıklara yöneldiğini hem de güvenli limanlarda pozisyonlarını koruduğunu ortaya koyuyor.

DİJİTAL VARLIKLARDA TEMKİNLİ İYİMSERLİK HAKİM

Küresel risk iştahındaki toparlanmaya paralel olarak kripto para piyasalarında da sınırlı yükselişler görüldü. Bitcoin ve Ethereum'da temkinli pozitif hareketler yaşanırken, türev piyasalardaki pozisyonlanmanın dengeli seyrini koruduğu belirtildi. Dijital varlık piyasalarında yatırımcıların özellikle ETF fon akışları, tahvil faizleri ve küresel likidite koşullarını yakından takip ettiği ifade edildi. Bitget Research Baş Analisti Ryan Lee'ye göre dijital varlık piyasalarında iyimserliğin kalıcı olup olmayacağı, önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik veriler ve merkez bankalarının vereceği mesajlara bağlı olacak. Lee, piyasalarda görülen toparlanmanın Fed kararı, enflasyon verileri ve küresel likidite görünümüyle birlikte şekillenmeye devam edeceğini değerlendirdi. Bitget'in araştırma birimi, merkez bankası kararları, makroekonomik gelişmeler, emtia piyasaları, hisse senetleri, dijital varlıklar ve küresel sermaye hareketlerine ilişkin analizlerini sürdürüyor. Şirketin son dönemde dijital varlıklar ile geleneksel finansal piyasaların yakınsamasına odaklandığı belirtilirken, Universal Exchange yaklaşımıyla farklı varlık sınıflarının tek bir ekosistem içerisinde takip edilebilmesi hedefleniyor. Sektör temsilcilerine göre merkez bankası politikaları, emtia fiyatları, hisse senedi piyasaları ve dijital varlıklar arasındaki ilişkinin güçlenmesi, yatırım dünyasında daha entegre bir finansal yapının oluşmasına katkı sağlıyor.