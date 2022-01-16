JASAT, suçlulara göz açtırmıyor: 1 günde 5 zanlı yakalandı - Son Dakika

JASAT, suçlulara göz açtırmıyor: 1 günde 5 zanlı yakalandı

İZMİR - İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı, jandarma dedektifleri olarak da bilinen JASAT ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Adliyelere sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda çalışmalar yürüttü. İlçe Jandarma Komutanlıkları ve jandarma dedektifleri olarak da bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıları yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı. Yürütülen takip sonucu adresleri belirlenen zanlıları yakalamak için 14 Ocak tarihinde 5 ayrı operasyon düzenlendi.

1 günde 5 zanlı yakalandı

Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Y. Kemalpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde, "Kasten Yaralama" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. Dikili ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde, 4 farklı suçtan aranan ve hakkında 13 yıl 33 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.U. Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde, 7 farklı suçtan aranan ve hakkında 10 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ö. ise Ödemiş ilçesi Üç Eylül Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı.

5 şüpheli de tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki sorgu ve işlemlerinin ardından adliyelere sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan 5 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmir İI Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı, genel emniyet ve asayişin sağlanması ile kaçakçılıkla mücadele etmek için çalışmalarının sürdüğü bildirildi.