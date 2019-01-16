Son Dakika Haberleri: Jeneratörün Egzoz Gazından 7 İşçi Zehirlendi

Jeneratörün Egzoz Gazından 7 İşçi Zehirlendi

18 dakika önce

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde ısınmak için elektrikli soba kullanan 7 tarım işçisi, çalıştırdıkları jeneratörün egzoz gazından zehirlenerek Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jeneratörün Egzoz Gazından 7 İşçi Zehirlendi, System.String[]
KİLİS'in Musabeyli ilçesinde ısınmak için elektrikli soba kullanan 7 tarım işçisi, çalıştırdıkları jeneratörün egzoz gazından zehirlenerek Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Musabeyli'ye bağlı Hüseyinoğlu köyünde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinden zeytin hasadı için Musabeyli'ye bağlı Hüseyinoğlu köyüne gelen 7 işçi, ısınmak için elektrik sobasını yakmak istedi. İşçiler sobayı çalıştırmak için kullandığı jeneratörün egzozundan çıkan gazdan zehirlendi. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle aradıkları sağlık ekipleri tarafından Musabeyli Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 7 işçi, yapılan müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - Kilis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:14 Kaynak: DHA

Kilis, Devlet Hastanesi, İşçi, Musabeyli, 3. Sayfa
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