Jennifer Lopez'in 12 yaşındaki kızı Emme kitap yazdı

Emme Maribel Muniz'in dualar içeren Lord Help Me (Tanrım Bana Yardım Et) adlı kiabı piyasaya çıktı. Lopez, kızıyla gurur duyduğunu belirterek Emme'nin kitabını tanıttı.



Kitabın tanıtımında, "Emme Tanrı'dan yardım istediğinde okurları sıradan anlara götürecek. Bu isteklerden bazıları okul için uyanmak ya da kardeş olmak gibi küçük şeylerken, bazıları da gezegeni kurtarmak için yardım etmek gibi büyük istekler" deniliyor.



2020 Super Bowl devre arasında Shaira ile sahne alan Jennifer Lopez, sahnede kızı Emme ile performans sergilemişti. Let's Get Loud şarkısını beyaz kostümler içindeki küçük kızlardan oluşan koroyla seslendiren Lopez, gecenin sürprizini kızı Emme Maribel Muniz'i sahneye çıkararak yapmıştı.