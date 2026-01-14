Jeoekonomik Çatışma 2026'nın En Büyük Riski - Son Dakika
Ekonomi

Jeoekonomik Çatışma 2026'nın En Büyük Riski

Jeoekonomik Çatışma 2026\'nın En Büyük Riski
14.01.2026 13:37
WEF'in raporuna göre, jeoekonomik çatışma 2026'da en büyük küresel risk olarak öne çıkıyor.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) yayımladığı Küresel Riskler Raporu'nda, jeoekonomik çatışmanın 2026 yılı için dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük küresel risk olduğu belirtildi.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Küresel Riskler Raporu 2026 yayınlandı. Küresel ölçekte risklerin giderek arttığını ortaya koyan rapora göre jeoekonomik çatışma, 2026 yılı için dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük küresel risk olarak belirlendi. Raporda, jeoekonomik çatışmanın iki yıllık görünümde 8 sıra birden yükseldiği belirtilirken, ekonomik daralma ve enflasyon risklerinin kısa vadede en hızlı artış gösteren tehditler arasında yer aldığı vurgulandı. Uzayan jeopolitik gerilimlerin ve artan rekabetin küresel ticaret, tedarik zincirleri ve finansal istikrar üzerinde ciddi baskı oluşturduğu ifade edildi.

Ankete katılan lider ve uzmanların yarısı, önümüzdeki 2 yıl için küresel görünümün "dalgalı veya fırtınalı" olacağını öngörürken, yalnızca yüzde 1'lik bir kesim sakin bir dönem bekliyor. On yıllık perspektifte ise katılımcıların yüzde 57'si küresel ortamın istikrarsız veya çalkantılı olacağı görüşünü paylaştı. Raporda, devletler arası silahlı çatışma, aşırı hava olayları, toplumsal kutuplaşma ile dezenformasyon ve yanlış bilgi 2026'nın öne çıkan diğer büyük riskleri arasında yer aldı. Dezenformasyonun kısa vadeli riskler arasında üst sıralara yükselmesi, demokratik süreçler ve toplumsal güven açısından önemli bir tehdit olarak değerlendirildi. Teknoloji alanında ise yapay zekanın olumsuz etkilerine yönelik endişelerin hızla arttığına dikkat çekildi. Yapay zeka kaynaklı riskler, kısa vadede daha geride yer almasına rağmen 10 yıllık görünümde ilk 5 risk arasına yükseldi. Bu durumun iş gücü piyasaları, toplumlar ve güvenlik üzerinde önemli etkiler doğurabileceği belirtildi.

Kısa vadede çevresel riskler sıralamada gerilemesine rağmen iklim değişikliği ve çevresel bozulma uzun vadede en büyük tehditler olmayı sürdürüyor. Aşırı hava olayları, biyolojik çeşitlilik kaybı ve dünya sistemlerinde kritik değişimler, önümüzdeki 10 yılın en ciddi riskleri arasında gösterildi.

Dünya Ekonomik Forumu Başkanı ve CEO'su Borge Brende, rapora ilişkin değerlendirmesinde artan küresel risklere karşı diyalog ve iş birliğinin vazgeçilmez olduğunu belirterek, uluslararası toplumun ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı. - CENEVRE

Son Dakika Ekonomi Jeoekonomik Çatışma 2026'nın En Büyük Riski - Son Dakika

SON DAKİKA: Jeoekonomik Çatışma 2026'nın En Büyük Riski - Son Dakika
