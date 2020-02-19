Jeotermal Enerji Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli - Son Dakika
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Jeotermal Enerji Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli

7 saat önce

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Türkiye'nin eskisi gibi enerji açığının söz konusu olmadığını belirterek, "2023 vizyonu ve 2071 gibi hedeflerimiz varsa ve sanayimizi, insanımızı daha refah seviyelerine çekmek istiyorsak enerjiyi, hem uzun vadeli...

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Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Türkiye'nin eskisi gibi enerji açığının söz konusu olmadığını belirterek, "2023 vizyonu ve 2071 gibi hedeflerimiz varsa ve sanayimizi, insanımızı daha refah seviyelerine çekmek istiyorsak enerjiyi, hem uzun vadeli sürdürülebilir kılmak ve kesintisiz sağlamak hem bundan maksimum düzeyde istifade edebilmek için fiyatlandırmayı da en alt düzeye çekmeliyiz." dedi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Mühendislik Fakültesi, TÜBA ve Afyonkarahisar Jeotermal Turizm ve Ticaret AŞ (AFJET) tarafından Atatürk Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Jeotermal Enerji Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli'nde konuşan Şeker, jeotermal konusunu konuşmak için özellikle Afyonkarahisar'ı seçtiklerini söyledi.

Şehirde sağlıktan tarıma, sanayiden turizme kadar çok geniş bir yelpazede jeotermal kaynakların kullanıldığına dikkati çeken Şeker, Türkiye'nin eskisi gibi enerji açığının söz konusu olmadığına işaret etti. Şeker, "2023 vizyonu ve 2071 gibi hedeflerimiz varsa ve sanayimizi, insanımızı daha refah seviyelerine çekmek istiyorsak enerjiyi, hem uzun vadeli sürdürülebilir kılmak ve kesintisiz sağlamak hem bundan maksimum düzeyde istifade edebilmek için fiyatlandırmayı da en alt düzeye çekmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

"Afyonkarahisar'ın dinamizminde jeotermal var"

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ise şehrin dinamizmini sağlayan en önemli unsurun jeotermal olduğunu bildirdi.

Jeotermalin kullanım alanlarının son yıllarda arttığını vurgulayan Tutulmaz, şunları kaydetti:

"Bugün jeotermal enerjiyi gerçekten entegre bir şekilde kullanabilen belki de tek il Afyonkarahisar. Jeotermalle elektrik enerjisi üretiyoruz, merkezde ve Sandıklı'da 40 bin konut ısıtıyoruz. Otellerde, turizmde bunu kullanıyoruz. Yüzde 92'lik bölümünü merkezde yeniden geri gönderiyoruz. Bu hem enerjimizin boşa harcanmamasını hem de bir kaynaktan birçok alanda verim elde etmemizi sağlıyor. Üniversite hastanemizde 150 yataklı jeotermal su ile fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü verimli bir şekilde çalışıyor. Önümüzdeki süreçte yapmayı planladığımız termal kent sayesinde Afyonkarahisar'ın, jeotermali sağlıkta da çok verimli kullandığını göreceğiz."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:56 Kaynak: AA
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