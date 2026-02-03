Jeotermal Proje Kayseri'de İncelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Jeotermal Proje Kayseri'de İncelendi

Jeotermal Proje Kayseri\'de İncelendi
03.02.2026 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dursun Ataş ve Recep Bağlamış Kocasinan'daki jeotermal sera projesini inceledi, istihdam vurgusu yapıldı.

AK Parti Kayseri Milletvekili ve MKYK Üyesi Dursun Ataş ve Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kocasinan Elmalı Bölgesi'nde yürütülen jeotermal kaynaklı Sera OTB alanında incelemelerde bulundu.

AK Parti Kayseri Milletvekili ve MKYK Üyesi Dursun Ataş ile Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kocasinan Elmalı Bölgesi'nde yürütülen jeotermal kaynaklı Sera OTB alanında incelemelerde bulunarak saha çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ataş, projenin Kayseri tarımı ve bölgesel kalkınma açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Buraya ilk kuyu açıldığında gelmiştik. Sıcak suyu görünce çok mutlu olmuştuk. Bugün de aynı heyecanla buradayız. Kış şartlarına rağmen çalışmaların bu denli olumlu ilerlemesi mutluluk verici. Kayseri'ye çok büyük katma değer sağlayacak bir proje. Bizler de Kayseri'de bu projenin tamamlanmasını heyecanla bekliyoruz. Kayseri'nin tarımsal üretimi şu an 12 bin ton civarındayken, bu projeyle birlikte 35-40 bin tonluk bir üretimden bahsediyoruz. Kayseri genelde sanayisi ve ticaretiyle anılan bir şehir ancak aynı zamanda Türkiye'nin en büyük 5 tarım bölgesinden biridir. Altyapı çalışmaları tamamlandığında yatırımlar başlayacak. Özellikle Recep Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hem kendisinin hem de ekibinin burada çok büyük emekleri var. Ayrıca MTA'ya da teşekkür ediyorum; çalışmalarını çok hızlı bir şekilde sürdürüyorlar. Hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın istihdama yönelik önemli çalışmaları var. Tarım alanına verilen önem çok büyük. Temiz ve güvenli gıdaya ulaşmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Burada gıda üretimi yapılırken kadınlarımızın istihdam edilecek olması da son derece kıymetli. Toplamda bin 500 kişinin istihdam edilmesi ve bunun yüzde 75'inin kadınlardan oluşması çok önemli bir durum. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ise; "Milletvekilimiz ile birlikte Kocasinan jeotermal kaynaklı Sera OTB alanımızda incelemelerde bulunduk. Her geçen gün olumlu sonuçlar almaya devam ediyoruz. Sahadaki arkadaşlarımız yoğun bir gayretle çalışıyor. İnşallah altyapı çalışmalarımız haziran ayı itibarıyla tamamlanmış olacak. Şimdiden şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Proje kapsamında yaklaşık 1500 kişiye istihdam sağlayacağız ve bunun yüzde 75'i kadın istihdamı olacak. Şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine büyük katkı sunacak. Su ile ilgili genel bir problem var ve bu tür projelerin olumlu sonuçlar vereceğine inanıyoruz. Sayın vekilimize ziyaretleri için teşekkür ediyor, projenin yeniden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Milletvekili, Dursun Ataş, Kocasinan, AK Parti, Ekonomi, Kayseri, Enerji, Yerel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Yerel Jeotermal Proje Kayseri'de İncelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

17:02
“Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu“ iddialarına yalanlama
"Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu" iddialarına yalanlama
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
15:27
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
15:01
Türkiye’yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Türkiye'yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
14:19
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 17:12:18. #.0.4#
SON DAKİKA: Jeotermal Proje Kayseri'de İncelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.