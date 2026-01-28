Jet-ski Kazası: Ceyhun Solmaz Şikayetçi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Jet-ski Kazası: Ceyhun Solmaz Şikayetçi

Jet-ski Kazası: Ceyhun Solmaz Şikayetçi
28.01.2026 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da jet-ski çarparak yaralanan Ceyhun Solmaz, sürücünün bulunmasını talep ediyor.

ANTALYA'da kıyıda oğluyla yüzen Ceyhun Solmaz (36), jet-skinin çarpması sonucu yaralandı. Kolundaki hasar nedeniyle 6 aydır işine devam edemeyen Solmaz, jet-skiyle kendisine çarpan kişinin bulunmasını istiyor.

Olay, geçen 15 Temmuz'da Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Muratpaşa ilçesinde yaşayan Ceyhun Solmaz, sıcak havadan bunalan oğluyla sahile gitti. Kıyıda oğluyla birlikte yüzmeye başlayan Solmaz'a, jet-ski çarptı. Ne olduğunu anlamaya çalışan Solmaz, sudan çıkmaya çalıştı. Bu sırada kendisine çarpan jet-skinin uzaklaştığını gören Solmaz, sol omzunun çıktığını fark etti. Tek kolunu kullanarak güçlükle sudan çıkan Solmaz, hastaneye gitti. Muayenede, Solmaz'ın omzunun çıktığı, kolunda da yırtık ve kırık olduğu tespit edildi. Ameliyat olan ve geçen 6 aya rağmen kolunu kullanamayan Solmaz, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunca zamandır sonuç alamayan Solmaz, kendisine çarpan jet-ski sürücüsünün bulunmasını istiyor.

'KOLUM TERS DÖNMÜŞTÜ'

Oğlunun yanında olması nedeniyle büyük korku yaşadığını söyleyen Ceyhun Solmaz, "Oğlumla Konyaaltı Sahili'ne gittik. Serinlemek için denize girdik. Kıyıya çok yakındaydım. Saniyelik bir şeydi. Bir anda jet-ski geldi çarptı ve suya battım. Kolum ters dönmüştü. Tek elimle kıyıya çıktım. Baktığımda jet-ski baya uzaklaşmıştı. Sadece renginin beyaz olduğunu hatırlıyorum. Hastaneye gittim ve omzun çıktığını söylediler. Tedaviye başladığımda kolumda kırık ve yırtık olduğu söylendi. Ameliyat oldum" dedi.

'ÖLÜMLE BİLE SONUÇLANABİLİRDİ'

Aradan geçen zamana rağmen kendisine çarpan jet-ski sürücüsünün bulunamadığını belirten Solmaz, "Yaklaşık 6 ay geçti üzerinden ama omzum hala hasarlı. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Aynı zamanda Sahil Güvenliğe de başvurdum. Bunca zamana rağmen fail hala bulunamadı. Yanımda oğlum vardı, ona da çarpabilirdi. Benim başıma ciddi hasar verebilirdi. Ölümle bile sonuçlanabilirdi. Ucuz kurtulduk" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jet-ski Kazası: Ceyhun Solmaz Şikayetçi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FCSB-Fenerbahçe maçına Sırp hakem FCSB-Fenerbahçe maçına Sırp hakem
Yasa dışı bahisten yargılanan Kerimcan Durmaz’a büyük şok Yasa dışı bahisten yargılanan Kerimcan Durmaz'a büyük şok
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Bu akşam İstanbul’a geliyor Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Bu akşam İstanbul'a geliyor
Bursa’da inşaatta çökme: 1 işçi hayatını kaybetti Bursa'da inşaatta çökme: 1 işçi hayatını kaybetti
İstinaf, köpekleri istismar edip öldüren doktor hakkında verilen kararı bozdu İstinaf, köpekleri istismar edip öldüren doktor hakkında verilen kararı bozdu
Emniyet ip gibi dizdi İşte çok konuşulan “Lavaşçılar“ çetesi Emniyet ip gibi dizdi! İşte çok konuşulan "Lavaşçılar" çetesi

10:28
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu 20 ünlünün ismini savcılığa verdi
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi
09:53
Beyaz’la Joker yarışmasında kriz İşine son verildi, isyan etti
Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti
09:29
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
09:05
ABD’li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
ABD'li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
09:02
Türkiye’nin dev tatil platformu satıldı İşte ödenen bedel
Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı! İşte ödenen bedel
07:42
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı Trump’tan tansiyonu yükseltecek tepki
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı! Trump'tan tansiyonu yükseltecek tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 11:03:12. #7.11#
SON DAKİKA: Jet-ski Kazası: Ceyhun Solmaz Şikayetçi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.