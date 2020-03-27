Jet Sosyete 3. Sezon 17. Bölüm 2. Fragman - Son Dakika

Şennur'un tılsımlı kitabı Gizem'i büyülüyor! Jet Sosyete, 17.bölümüyle 27 Mart Cuma saat 20.00'den itibaren sadece puhutv'de!
Jet Sosyete'yi puhutv'den takip edin, tüm fragman, tanıtım ve bölümleri ilk siz izleyin › https://puhutv.com/jet-sosyete-detay'utm_medium=referral&utm_source=youtube&utm_campaign=jet_sosyete&utm_content=detay
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