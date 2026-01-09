JETCO Toplantısı Londra'da Gerçekleşti - Son Dakika
Ekonomi

JETCO Toplantısı Londra'da Gerçekleşti

09.01.2026 10:29
Londra'da Türkiye-Birleşik Krallık JETCO 8. Dönem Toplantısı yapıldı, ticaret hedefleri belirlendi.

Ticaret Bakanlığı, Londra'da dün Türkiye- Birleşik Krallık Ortak Ekonomik ve Ticari Komite (JETCO) 8. Dönem Toplantısı'nın yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, JETCO 8. Dönem Toplantısı'nın Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakanı Peter Kyle başkanlıklarında dün İngiltere'nin başkenti Londra'da yapıldığı ifade edildi.

Bakan Bolat'ın, toplantıda, Türkiye'nin stratejik konumunun öne çıkardığı fırsatları, yatırım merkezi olma potansiyelini ve Birleşik Krallık ile ikili ticaret ve işbirliklerine önemli katkı sağlayan geleceğe dönük stratejileri kapsamlı şekilde vurguladığı belirtilen açıklamada, "İkili ticaret hacminin ortak güven temelinde 40 milyar dolar seviyesine çıkarılması hedefiyle ticaret, yatırım ve ekonomik ilişkilerin derinlemesine ele alındığı görüşmeleri müteakip JETCO Protokolü ve Eylem Planı ile Yetkilendirilmiş Yükümlülerin Karşılıklı Tanınması Düzenlemesi imzalanmıştır. İki ülke iş dünyası arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinden ikiz dönüşüme, ticaretin dijitalleştirilmesinden üçüncü ülkelerdeki işbirliğinin güçlendirilmesine uzanan geniş bir yelpazede atılacak adımların belirlendiği 2026-2027 Eylem Planı, önümüzdeki dönemde ticari ilişkilerimizin derinleşmesine katkı sağlayacak önemli bir yol haritası niteliği taşımaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Karşılıklı Tanıma Anlaşması ile yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip firmaların, Birleşik Krallık içinde güvenli firmalar olarak tanınarak, gümrük işlemlerinde daha az fiziki kontrole tabi olacağı, öncelikli işlem avantajı ve daha kısa bekleme süreleriyle zaman tasarrufu sağlayacağı kaydedildi.

JETCO 8. Dönem Toplantısı kapsamında bakanlarca imzalanan "Türkiye-Birleşik Krallık Yetkilendirilmiş Yükümlülerin Karşılıklı Tanınması Düzenlemesi"nin önemine dikkati çekilen açıklamada, "İmzalanan düzenlemeyle yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip firmalarımızın, Birleşik Krallık tarafından da güvenli firmalar olarak tanınması, gümrük işlemlerinde daha az fiziki kontrole tabi olması, öncelikli işlem avantajı ve daha kısa bekleme süreleriyle zaman tasarrufu sağlaması mümkün hale getirilmiştir. Bu kazanımlarla önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan Birleşik Krallık ile ticarette öngörülebilirlik ve şeffaflık artacaktır." ifadelerine yer verildi.

STA müzakerelerine şubatta Londra'da devam edilecek

Açıklamada, Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi müzakerelerinde kaydedilen gelişmelerin değerlendirildiği JETCO Toplantısı'nda, görüşmelere şubatta Londra'da devam edilmesi hususunda mutabık kalındığı bilgisi verildi.

İki ülke bakanlarının başkanlıklarında gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin önde gelen özel sektör çatı kuruluşlarının, Birleşik Krallık'taki muhatap kuruluş ve firmalarla ticari ilişkilerinde işbirliği fırsatlarını değerlendirdikleri belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakan Bolat tarafından ülkemizin genç ve kalifiyeli iş gücü potansiyelinin, coğrafi konumumuzun sağlamış olduğu yeni pazarlara erişim imkanı ve Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı yatırım teşvik programının ülkemize yapılacak yatırımlar açısından önem taşıdığı belirtilmiştir. Aynı zamanda, Birleşik Krallık ile imzalanan 'Müteahhitlik Alanında Üçüncü Ülkelerde İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın ticaret ve yatırımlarımıza sağladığı somut faydalardan duyulan memnuniyet dile getirilmiştir."

Açıklamada, JETCO Toplantısı dolayısıyla Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla da buluşulduğu bildirildi.

Birleşik Krallık ile ilişkileri yüksek katma değerli ve sürdürülebilir ekonomik ilişkiler temelinde ilerletme hedefine ulaşmada en önemli aktörler olan iş insanlarıyla mevcut durum ve potansiyel işbirliği alanlarının değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"2025'te Birleşik Krallık ile ikili ticaret hacmimiz 24 milyar dolara ulaşmış olup ülkemiz 9,5 milyar dolar ticaret fazlası vermiştir. 2024 itibarıyla ülkemizden Birleşik Krallık'a 3,5 milyar dolar yatırım yapılmıştır. Müteahhitlerimiz tarafından Birleşik Krallık'ta 1,6 milyar dolar değerinde 47 proje üstlenilmiştir. Bakan Bolat'ın ziyareti, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin derinleştirilmesi ve karşılıklı yatırım ve iş birliği fırsatlarının çeşitlenmesi noktasında kritik bir kilometre taşı olmuştur."

Kaynak: AA

