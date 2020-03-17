John Malkovich ve Nedim Saban'dan belgesel sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Magazin John Malkovich ve Nedim Saban'dan belgesel sürprizi - Son Dakika Magazin

John Malkovich ve Nedim Saban'dan belgesel sürprizi

6 saat önce

Dünyaca ünlü sanatçı John Malkovich, "The Music Critic" adlı tek kişilik gösterisini 13 Mart'ta İstanbul'da sahneledi.

John Malkovich ve Nedim Saban'dan belgesel sürprizi, System.String[]

Dünyaca ünlü sanatçı John Malkovich, "The Music Critic" adlı tek kişilik gösterisini 13 Mart'ta İstanbul'da sahneledi. Eleştirmenlerin ünlü besteciler hakkındaki yazılarını onların rolüne girerek okuyan Malkovich, oyuna 2010 yılında kendisini İstanbul'da izleyen ve ağır şekilde eleştiren Nedim Saban'ın yazısını da dahil etti.


Saban'ın eleştirisini okuduğu zaman böylesi bir yazıyı ancak tiyatroya tutkuyla bağlı olan birinin yazabileceğini söyleyen Malkovich, "Umarım onunla bir gün tanışırım" diyerek Saban'a uzaktan selam göndermişti. İkili ilk kez İstanbul'daki gösteri öncesinde bir araya geldi. Malkovich, Saban'ı basına "Hayatımda beni en çok etkileyen yazının yazarı" olarak tanıttı.


Malkovich ile Saban işbirliği, yurtdışındaki yapımcıların da dikkatini çekti ve BBC yapımı bir belgeselin temelleri atıldı.


Çekimleri İstanbul'da yapılan ilk bölümde John Malkovich, Nedim Saban ve besteci Aleksey Igudesman'ın sanat ve eleştiri başlıklı 45 dakikalık bir sohbeti


yer alacak.

John Malkovich, Nedim Saban, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:03 
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