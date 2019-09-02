Son Dakika Haberleri: Johnson'ın tartışmalı makalesini izleyen haftada Müslüman karşıtı saldırılar yüzde 375 arttı
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Johnson'ın tartışmalı makalesini izleyen haftada Müslüman karşıtı saldırılar yüzde 375 arttı

9 saat önce

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson başörtüsü hakkında yaptığı alaycı yorumlarını takip eden haftada Müslümanlara karşı yapılan saldırı ve taciz sayısında yüzde 375'lik artış görüldü

Johnson'ın tartışmalı makalesini izleyen haftada Müslüman karşıtı saldırılar yüzde 375 arttı, System.String[]

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson başörtüsü hakkında yaptığı "alaycı" yorumlarını takip eden haftada Müslümanlara karşı yapılan saldırı ve taciz sayısında yüzde 375'lik artış görüldü.


Müslümanlara yapılan saldırıları izleme Örgütü "Tell MAMA"nın yayınladığı yıllık rapora göre, 2018 yılında saldırılarda iki önemli sıçrama görülüyor. Bunlardan ilki geçen yılın bahar aylarında Müslümanların evlerine, işyerlerine ve kuruluşlarına tehdit mektuplarının gönderildiği "bir Müslüman cezalandır günü" hadisesinde yaşandı. Mektuplarda insanların Müslümanlara yönelik bir kadının başörtüsünü çıkarmak ya da birini dövmek gibi saldırılarla puanlar kazanabileceği yazıyordu.

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Boris Johnson, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:08 
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