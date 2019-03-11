Son Dakika Haberleri: Jordi Alba, 2024'e Kadar Barcelona'da

Jordi Alba, 2024'e Kadar Barcelona'da

1 saat önce

İspanya kulübü Barcelona'da sol bek Jordi Alba'nın sözleşmesi uzatıldı.

Jordi Alba, 2024'e Kadar Barcelona'da, System.String[]
İspanya kulübü Barcelona'da sol bek Jordi Alba'nın sözleşmesi uzatıldı.

Barcelona Kulübü, 29 yaşındaki İspanyol futbolcu Alba'nın sözleşmesinin 30 Haziran 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Ayrıca Alba'nın kontratındaki serbest kalma bedelinin 500 milyon avro olarak belirlendiği açıklandı.

Yedinci sezonunu geçirdiği Barcelona'da 282 maça çıkan ve 14 gol atan Alba, 14 kupa zaferi yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:59 Kaynak: AA

İspanya, Jordi Alba, Barcelona, Spor
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