Joy Awards 2026 Riyad\'da Gerçekleşti

SİNEMA, dizi, müzik, spor ve dijital dünyadan önde gelen isimleri buluşturan Joy Awards 2026 ödül töreni, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da geniş katılımla gerçekleşti. Orta Doğu'nun en prestijli ödül törenlerinden biri olarak gösterilen JOY AWARDS 2026'nın açılışında Katy Perry sahne aldı.

Bu sene altıncısı düzenlenen JOY AWARDS 2026, Riyadh Season çatısı altında; Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu (GEA) tarafından MBC ile stratejik iş birliği kapsamında düzenlendi. Törene, GEA Başkanı Turki Alalshikh de katıldı. Bu özel gecede sinema, drama, müzik, spor ve dijital dünyadan bölgesel ve uluslararası yıldızlar bir araya geldi.

KATY PERRY AÇILIŞTA SAHNE ALDI

Tören, MBC1, MBC Masr, MBC Iraq ve MBC5 kanallarında canlı yayımlanırken; ayrıca MBC Shahid dijital platformu üzerinden de izleyicilerle buluştu. Etkinlik, dünya yıldızı Katy Perry'nin sahne aldığı görkemli bir açılış performansıyla başladı. Perry'nin özgün giriş performansı; orkestral unsurlar, dansçılar ve özel efektlerle zenginleşen, dinamik ışık tasarımı kapsamlı bir sanatsal sekans sunarak prodüksiyon ölçeğinin büyüklüğünü yansıttı.Canlı yayın akışı, Pilobolus topluluğunun yenilikçi gölge-dans performansıyla devam etti.

Ödüllerin takdiminde Orta Doğu'dan ve dünyanın farklı ülkelerinden sanatçılar aynı sahneyi paylaştı. Joy Awards, farklı disiplinlerden başarılı isimleri bir araya getirerek bölgesel kültür ile küresel eğlence dünyası arasında güçlü bir buluşma noktası oluşturdu.

En Sevilen Erkek Dizi Oyuncusu: Razane Jammal ve Menna Shalaby, 'En Sevilen Erkek Dizi Oyuncusu' ödülünü takdim etti. Adaylar arasında Share' Al A'sha dizisinden Abdulrahman Bin Nafea, Al Marsa dizisinden Abdulmohsen AlNemer, Nafas dizisinden Moatasem Al Nahar ve Ashghal Shaqqa Geddan dizisinden Hesham Maged yer aldı. Ödülün kazananı Abdulmohsen AlNemer oldu.

En Sevilen Levant Dizisi: Türkiye'den Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç, 'En Sevilen Levant Dizisi' ödülünü takdim etti. Kategori; Aser, Bi Al Dam, Taht Sabe' Ard ve Salma yapımlarını içerdi. Ödül Salma'ya giderken, dizi ekibi ödülü sahnede teslim aldı.

Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Törende, kapsamında özel bir onurlandırma anı yaşandı. GEA Başkanı Turki Alalshikh, uzun soluklu kariyeri ve seçkin katkıları dolayısıyla Mısırlı ressam ve eski Kültür Bakanı Farouk Hosny'yi Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü takdim etti. Sahnede Alalshikh, ödülü sunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederken; Farouk Hosny de Krallığa, liderliğe ve Alalshikh'e duyduğu şükranı dile getirdi.

En Sevilen Yükselen Dizi Yıldızı: Bu kategoride ödül, Mai Omar ve Mohamed Sami tarafından takdim edildi. Adaylar; Ommi dizisinden Taraf AlObidy, Salma dizisinden Rosyll Al Ibrahem, Lam Shamsiyya dizisinden Ali Beialy ve Share' Al A'sha dizisinden Lama Abdulwahaab oldu. En Sevilen Yükselen Dizi Yıldızı ödülünü kazanan Taraf AlObidy olarak açıklandı.

En Sevilen Körfez Dizisi: Tören akışında Mohamed Henedi, En Sevilen Körfez Dizisi ödülünü sundu. Bu kategoride Al Marsa, Ommi, Share' Al A'sha ve Sayf 99 yarıştı. Ödül Share' Al A'sha'ya verildi ve yapım ekibi ödülü sahnede teslim aldı.

En Sevilen Kadın Dizi Oyuncusu: Barış Arduç ve Hande Erçel tarafından takdim edilen bu ödülde adaylar; Ommi dizisinden Alanoud Saud, Share' Al A'sha dizisinden Elham Ali, Lam Shamsiyya dizisinden Amina Khalil ve Taht Sabe' Ard dizisinden Karess Bashar oldu. Ödül Karess Bashar'a verildi.

En Sevilen Mısır Dizisi: En Sevilen Mısır Dizisi kategorisini, Lee Byung-hun ve Lee Jung-jae takdim etti. Kategori; Esh Esh, Ashghal Shaqqa Geddan, Aysha El Dor ve Lam Shamsiyya yapımlarını içerdi. Kazanan Ashghal Shaqqa Geddan olurken, ödülü yapım temsilcileri teslim aldı.

Eğlence Yapımcıları Elmas Ödülü: GEA Başkanı Turki Alalshikh, beIN Media Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Qatar Sports Investments (QSI) Yönetim Kurulu Başkanı Nasser bin Ghanim Al-Khelaifi'yi, küresel spor-eğlence ve medya sahnesinde etkileri dolayısıyla Eğlence Yapımcıları Elmas Ödülü'nü takdim etti.